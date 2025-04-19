不節食免運動！　她搬到歐洲「靠這些習慣」輕鬆甩肉9公斤

圖文／鏡週刊

美國一名39歲婦人搬到葡萄牙後，靠著「歐洲人飲食法」輕鬆甩肉9公斤，將成果歸功於歐洲人的飲食習慣與生活節奏，讓她順利無痛瘦身。

綜合外媒報導，39歲的帕拉薩（Richa Prasad）移居葡萄牙後，意外減輕了20磅（約9公斤），近日她在網路上分享瘦身經歷提到，她剛到歐洲後第一件事就是調整飲食習慣。過去在美國，她經常邊走邊吃，但她觀察到歐洲人幾乎不會這樣。

帕拉薩指出，她過去總覺得邊走邊吃才有效率，但在葡萄牙，她發現當地人會花1.5到3小時用餐，而這不是因為他們食量大，而是因為習慣悠閒聊天，慢慢品味食物。於是帕拉薩不再追求流行的節食與劇烈運動，轉而採取歐洲人規律的飲食習慣，並將高強度健身改為每日散步。

帕拉薩認為，相較於美國人，歐洲人之所以較少有肥胖問題，原因在於他們的生活態度更為均衡。歐洲人鮮少採取極端的節食手段，也不會放任自己暴飲暴食，而是維持規律的飲食習慣，並經常從事戶外散步等輕度運動。

帕拉薩也是透過調整生活步調輕鬆甩肉，自從養成這些習慣後，她發現自己不再像過去那樣，容易感到飢餓而暴飲暴食，也減少吃零食的衝動，這些都成為有助於她減重的助力。

帕拉薩進一步說明食物與心理的關聯，她觀察到歐洲人享受奶油、起司和可頌等美食時不會有罪惡感，而她認為進食時的罪惡感會降低滿足感，容易因此不小心吃更多。細嚼慢嚥的習慣也有科學依據佐證，2018年一份研究指出，細嚼慢嚥者肥胖風險降低42％，規律飲食、少吃零食也被證實對健康有益。

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