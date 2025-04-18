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大陸 大陸焦點 特派現場

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女下車「遭輪胎撞死」丈夫目睹全程

▲▼輪胎從高速公路滾進服務區。（圖／翻攝微博／新京報）

▲輪胎從高速公路滾進服務區，女子（紅圈處）一下車被輪胎撞死。（圖／翻攝微博／新京報）

記者柯振中／綜合報導

大陸銀昆高速公路永川服務區10日發生死亡意外，一條輪胎從銀昆高速公路重慶永川段的路面滾入該服務區，撞上了一名女子，導致女子傷重身亡。目前具體事故原因仍在調查當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，這名女子是一名危險化學物品車輛的押運員，事件發生當下，正與丈夫、保全人員在永川服務區休息，3人肩並肩站在一起，沒想到女子突然遭到一條輪胎撞上，導致傷重身亡。

警方獲報後展開調查，擴大調閱監視器以後，發現這條輪胎在銀昆高速公路重慶永川段上滾動，滾了相當長的一段距離，一路滾進了永川服務區，撞上女子以後還繼續滾動，直到撞到車子以後回彈，才停在服務區的門口。

▲▼輪胎從高速公路滾進服務區。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼輪胎（紅圈處）從高速公路滾進服務區，女子一下車被輪胎撞死。（圖／翻攝微博／新京報）

▲▼輪胎從高速公路滾進服務區。（圖／翻攝微博／新京報）

事故在大陸網路上掀起極大討論，重慶高速公路交警經過調查，發現是30歲劉男駕駛聯結車，行經永川服務處附近時，輪胎突然脫落，且輪胎持續向前滾動，最終滾入服務區、撞上了48歲的黃女，導致黃女不治身亡。

重慶交警提醒，目前案件正在處理當中，駕駛人務必做好車輛的日常維護保養，確保車況良好，開車前也要進行例行檢查，避免發生意外。

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