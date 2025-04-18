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高雄雙罷劫領銜人「雄檢門口暈倒」！無保請回後被送醫

▲▼黃晃枝走出雄檢，在門口暈倒。（圖／民眾提供）

▲黃晃枝走出雄檢，在門口暈倒。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

罷免黃捷行動領銜人、高齡85歲的黃晃枝，以及罷免許智傑行動領銜人朱磊18日因涉嫌偽造文書、選罷法等罪嫌，被雄檢帶走調查，黃晃枝18日晚間10點左右被諭知無保請回。怎料她剛步出雄檢，就在門口暈倒，經過急救後被送往醫院觀察，所幸並無大礙。

雄檢針對罷免連署的「死亡連署」情況展開調查，18日指揮高雄市調查處，兵分多路搜索黃晃枝、朱磊等人的住處及連署總部，並且查扣電腦、連署書等證物，並傳喚2人調查。雄檢下午還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢的住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。

經過調查後，3人18日晚間被移送高雄地檢署複訊，並都被列為被告身分，其中的朱磊、徐尚賢仍在訊問中，85歲的黃晃枝晚間10點左右則是被無保請回。

沒想到，黃晃枝才剛走出雄檢，就在門口暈厥倒地，嚇壞了在場的眾人。經過救護人員急救後，黃晃枝恢復意識，不過因為年事已高，還是被送往醫院觀察。而在過程當中，黃晃枝也哭喊著「我好冤枉」。

對此高雄的雙罷行動，台灣工黨表示，民進黨為了掩蓋過去的貪污腐敗，利用側翼團體發動罷免，違背民主憲政原則。工黨強調，罷免應依正當法律程序辦理，檢調機關應公平對待各陣營，避免因小案大辦而引發不公批評，並譴責檢調在高雄雙罷事件中對負責人徐尚賢的粗暴行為。

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