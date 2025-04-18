無理婦人惹怒搬家工「家具丟路邊」　網友歪樓：擺那麼整齊

▲ 北市1名客戶出爾反爾害搬家工人做白工，甚至還想賴帳不付錢。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台北市1名搬家工人16日接到搬家委託，客戶要從信義區永吉路搬家到宜蘭礁溪，怎料對方不僅出爾反爾一直改變主意，讓工人一直在大樓跑上跑下，甚至還想賴帳不付錢。最後這名搬家工人一氣之下，將家具放在大樓前的路邊便離開，雙方爭吵的畫面被附近住戶拍下PO網後，引起熱議。

有網友16日在台北市直擊1名搬家工人與客戶爭吵的過程，網友將畫面PO往後，引起熱議，而當事搬家工人也現身留言區還原事情經過。這名搬家工人在留言區指出，當時客戶要求從信義區永吉路搬家到宜蘭礁溪，雙方談妥搬家費用3500元，搬家期間這名客戶不斷改變想搬的家具項目，害搬家工人在大樓跑上跑下了2個半小時，才將物品都放到貨車上。

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除此之外，這名客戶甚至提出許多無理要求，不斷開口要搬家工人幫忙處理瑣事，搬家工人對客戶無理的要求已失去耐心，不願再幫忙，沒想到客戶竟因此對搬家工人嗆聲「你們搬家公司就是這麼爛」，甚至還說要提告。最後這名客戶更叫搬家工人把東西再搬上樓，表示他不搬了！當初說好的搬家費用也不打算支付。

搬家工人做了2小時白工，氣得向對方破口大罵，把客戶家具放在大樓前的公共區域便離開了。不過該名搬家工人儘管非常生氣，家具擺放的仍相當整齊，畫面曝光後一票網友因此歪樓「連放路邊都放那麼整齊，這個搬家公司可以」、「大哥你連亂丟都還擺放整齊，完全顯現出人品。想知道您是哪一間搬家公司，以後有需要，用新台幣支持」、「我覺得你沒有摔她的東西，就已經真的是教養中的王者了」。

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