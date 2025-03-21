輸入手機門號秒轉帳！旅遊分帳、團購、繳房租都超好用「簡單綁定」只要3步驟

▲旅遊時除了規劃行程，如何與旅伴公平分攤費用也是一大挑戰！（圖／擷取自《街訪突即隊》，下同）

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旅遊時除了行程安排，與旅伴的費用分攤問題難免令人困擾，處理不好的話還可能會讓友誼的小船說翻就翻！《街訪突即隊》主持人小孟這次特別上街搜集各種分帳問題，發現狀況劇真的百百種。像是旅遊時，不同店家就有不同的收費方式，有時候旅伴現金不足，又或是有人幫忙代墊後忘記記帳、收到刷卡單發現金額對不上，遲遲等不到旅伴匯款，後來才發現原來是匯錯帳號，友情差點要決裂。有辦法解決這種手忙腳亂的小狀況嗎？幸好現在有銀行及電支機構推出了「手機門號轉帳功能」，只要簡單綁定手機號碼就可以快速轉帳，讓分帳變得輕鬆又便利，銀行及電支機構還會不定期舉辦行銷活動，讓民眾不只能快速轉帳，還有機會賺到開運金、獲得額外小確幸！

旅行時最怕的不是迷路，而是分帳糾紛！

春天是出遊旺季，無論是日本、泰國、沖繩等海外旅行或是國內的短途旅行，但「分帳問題」總是讓人頭痛。在這次的訪談中，不少人分享他們分帳方式，「我們最近去日本玩採用AA制，每一筆花費都會記帳，結算的時候比較清楚一點。」、「我跟朋友習慣選個『總務股長』，大家把錢集中一起用，但結算時還是會遇到多餘的錢或短少的狀況。」

手機門號轉帳有多方便？聽到關鍵字大家都眼睛一亮！

雖然現在透過網路轉帳，已經比過去跑ATM方便很多，但仍然有受訪者覺得不便，「我每個月都要轉房租給房東，但轉不同銀行就要收一筆手續費，累積下來也是一筆開銷。」其實隨著科技進步，不少銀行和電支機構都提出手機門號轉帳的規劃！

聽到關鍵字「手機門號轉帳」，受訪者都眼睛一亮表示，「我覺得這種方式超方便耶！一鍵就可以轉帳，畢竟有時候在忙，真的不方便去輸入落落長的帳號密碼」、「原來不用一直去問朋友你的銀行帳號是多少？銀行代碼多少？現在直接輸入手機號碼就可以轉帳了！」、「對於爸媽跟長輩來說，電子支付是他們不熟悉的領域，用手機號碼轉帳給他們就方便很多！」

想要「綁定手機門號」也只要三步驟。第一步先從APP裡找到「手機門號轉帳」設定專區；第二步進入綁定專區後，點選手機門號綁定至銀行帳號；第三步透過簡訊驗證，就完成了，未來只要輸入收款人的手機號碼，就能直接轉帳，從此不再需要核對一長串銀行帳號，也不怕輸錯數字和銀行代碼，讓手機門號成為你的收款帳號。而且綁定後只要選擇「門號轉帳」服務，輸入收款人的手機門號，就可以快速轉帳給對方，轉出前還可以先確定收款人姓名，幫你避開可能的風險，也讓整個轉帳動作更加簡單便利！

不只旅遊分帳，「手機門號轉帳」在日常生活也超實用！

拿起手機、輸入號碼就能「一鍵入魂」的轉帳方式，讓不少受訪者直呼，「這樣分帳就變得更簡單、更方便了！」也有受訪者認為，不只旅遊分帳，平常在日常生活一定也相當好用，像是「辦公室團購時，手機門號轉帳就能避免大家拖延轉帳，讓團主輕鬆確認收款！」、「幫不太熟的朋友或親戚代買東西，不用來來回回確認銀行帳號，直接轉帳超方便」、「繳房租也很方便，這樣就不怕跟房東不同銀行，每次轉帳都要被扣一筆手續費了。」

有受訪者分享自己就是用台灣Pay App手機門號轉帳，即使轉帳到不同銀行也不需要多負擔一筆手續費，讓她想轉就轉，再也不怕小錢累積到最後成為不可小覷的數目。

為了讓「手機門號轉帳」被更多人認識知道並且便利使用，小孟在影片結尾也提醒大家，合作銀行及電支機構會不定期推出「手機門號轉帳」優惠活動，讓民眾不只方便轉帳，也有開運金好康可以拿，一起邁向更智慧便利的生活！