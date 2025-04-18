巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

億萬富豪慈善家梅琳達（Melinda French Gates）透露，她好友巴菲特（Warren Buffett）的一句話對她影響深遠。

根據CNBC報導，現年60歲的梅琳達是微軟創辦人比爾蓋茲的前妻，於2015年成立了自己的慈善機構Pivotal Ventures。每當她對自己的慈善工作要求過高時，就會想起巴菲特的話：「你們正竭力解決社會遺留的難題，這些問題之所以難解是有原因的，所以不要對自己太過苛責。」

早在2000年，蓋茲夫婦共同創立「蓋茲基金會」後不久，巴菲特也給了他們另一項建議。梅琳達回憶，巴菲特曾告訴他們：「找出讓你專注投入的目標，其他事情就拋到腦後。當你將自己的才能聚焦於那個目標，並持續努力不懈，你會感覺更棒、更有成就感，也不會因為放棄其他事情而感到內疚。」

報導指出，巴菲特的這兩個建議有一個共同的主題，自我批評會阻礙目標達成，因此要試著給自己多一點耐心。

一些專家也認同巴菲特的見解。密西根大學的組織心理學家克羅斯（Ethan Kross）指出，若不斷糾結於錯誤或進展不如預期，往往會適得其反。他建議，處於低潮期的運動員應專注於下次如何進步，這比一再回顧錯失的目標更有助於恢復狀態。要像一位嚴格的教練那樣對自己說話。