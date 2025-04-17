菸捐稅恐漲！百名吸菸族立院前抗爭　嗆：把吸菸族當成提款機



▲菸捐擬調漲，吸菸族上街頭爭權益，怒嗆「走私加熱菸都不用繳稅」。（圖／菸捐反剝削自救會提供）

記者邱中岳／台北報導

政府有意調漲菸品健康捐，也就是所謂菸捐，全國超過250萬人的吸菸族直接受衝擊，民間自主發起的「菸捐反剝削自救會」，17日號召百名吸菸族前往立法院陳情，批政府2024年稅收超徵五千億，現在還想漲菸捐，把吸菸族當成提款機。

根據衛福部國健署統計，以12%的吸菸率來計算，我國成年人吸菸的數量超過250萬人，而根據最新民調顯示，超過五成的吸菸族反對調漲菸捐，認為不符稅賦公平，吸菸族拒絕一再被剝削。



政府有意調整菸捐，17日號召百名吸菸族上立法院陳情，現場吸菸族表示，與其增加菸捐，不如解決加熱菸的問題，如果加熱菸上市，政府可以解決走私運輸的問題，更可以合法的課徵稅收，增加國家的收益。

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現場也指出，立委陳瑩質詢衛福部長邱泰源就點出，依法讓加熱菸上市，一年有百億菸捐可以納入國庫，「健康台灣」、「百億癌症新藥基金」、「健保財源」、「護理師待遇」及「長照財源」等公共衛生財政問題都可以解套。

但政府針對合法進口加熱菸，就可以依照規定徵收菸捐稅的做法不予理會，寧願讓走私者大賺不法利益，然後整天想找抽紙菸的吸菸族麻煩，根本是本末倒置，站著說話不腰疼、睜著眼睛說瞎話。



陳情活動接近尾聲時，自救會代表強調，250萬的吸菸族，都是具有投票權的公民，在2026年地方選舉即將來臨之際，若執政者未妥善回應民意，恐將面臨吸菸者以選票表達，對政府菸捐政策的失望與不信任。