東海岸夏日活動曝光！推跑前訓練營、雙層觀光巴士體驗

▲▼「2025東海岸運動觀光系列活動」台東場宣傳記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處16日於台東娜路彎酒店舉辦「2025東海岸運動觀光系列活動」台東場宣傳記者會，今年以「旅動 東海岸」辦理長濱金剛雙浪馬拉松、秀姑巒溪泛舟鐵人三項主題活動，擴大串聯國家發展委員會、花東縱谷國家風景區管理處、台東縣政府及在地鄉公所，從4月起推出跑前訓練營、雙層觀光巡迴巴士體驗及周邊特色遊程來迎接今年夏天。

來賓立委林倩綺表示，台東的自然景觀得天獨厚，未來希望能吸引更多人參加馬拉松及泛舟活動，享受台東陸地與海洋的美麗。議長吳秀華則強調跨機關合作的重要性，希望能推出更多富有創意的地方特色活動。長濱鄉鄉長李光蘭更宣布於馬拉松賽道加碼提供在地特色補給品，讓活動充滿驚喜與魅力。

東管處林維玲處長表示，今年活動利用雙層巴士讓選手們能以不同的角度欣賞東海岸及縱谷的美麗；與國家發展委員會合作的跑前暖身訓練營，透過移地訓練、無毒健康飲食、正確觀念運動療養，讓長濱鄉不僅只是一日熱血活動，更是東海岸健康生活的基地；而與台東縣政府合作的馬到成功168達人帶路活動，以及東海岸水域活動建設，都將讓東海岸陸地及海洋的美麗推廣給遊客。活動代言人舒舒首次轉戰路跑就參與金剛馬半馬組，感受到自行車與跑步很大的不同，是一場與自己對話打氣的運動，相信在美麗的東海岸上跑步時更能深刻體會。

▲東管處林維玲處長表示，今年利用雙層巴士讓選手們能以不同的角度欣賞東海岸及縱谷的美麗。

東管處近幾年以「馬到成功168」自行車旅遊品牌，推廣以自行車或更輕鬆的電輔車慢騎慢遊東海岸，並持續串連台11及台9線沿線之電輔車租借站點及在地店家，共同提供電輔車租借服務，便利自由行旅客租借騎乘；而每年辦理之領騎導覽人員訓練，培養了各區域在地領騎達人，帶領民眾更了解親近在地特色，同時推薦都蘭、成功、長濱等區域的騎乘路線，鼓勵民眾利用周邊電輔車租借站或以自身的自行車探索發掘區域內的美景及秘境，完成指定路線還有機會抽好禮。

▲賽事補給品。

今年8月將與台東縣政府合作，於成功鎮海濱公園辦理電輔車達人帶路自行車活動，現場有成功鎮在地店家特色市集，還可騎乘電輔車跟著在地達人與領騎導覽人員，了解成功鎮的歷史、文化、美食及故事，再至三仙台遊憩區參加「最美星空音樂會」活動，體驗成功鎮白天到夜晚的魅力與氛圍。

▲長濱雙浪金剛馬拉松歷年紀念衣及物資包展示。

即將在5月4日星期日鳴槍起跑的「長濱雙浪金剛馬拉松」，今年報名人數達2,200人以上，創歷年新高紀錄。選手除了在活動當天能邊跑邊欣賞沿途美景、大啖特色補給品、感受在地部落啦啦隊熱情外，今年於活動前一天中午12點起，從長濱鄉有每2小時發車的雙層觀光巡迴巴士搭配隨車導覽人員，行駛於被太平洋及海岸山脈環繞的台11線，帶領選手及親友們觀賞山海風光。

▲長濱雙浪金剛馬拉松歷年毛巾及獎牌展示。

雙層觀光巴士將停留靜浦太陽廣場及台11北回歸線地標，加購搭乘雙層觀光巴士，可使用乘車抵用券於靜浦太陽廣場的部落市集消費美食產品、體驗划膠筏或射箭等特色活動、在合作餐廳消費享優惠，另外還可用超優惠價格暢飲一烈!啤酒，將吃喝玩樂一網打盡；抵達北回歸線地標可近距離觀賞知名雕塑大師康木祥之藝術作品《迴生》，透過導覽人員解說看藝術家如何運用台北101廢棄鋼纜變再生鋼索藝術，再現經典。

▲秀姑巒溪泛舟鐵人三項歷年紀念衣展示。

晚上迎接選手們的是每年大眾引頸期盼，由長濱鄉公所辦理的「來長濱吃辦桌」選手之夜，結合長濱鄉特色餐廳搭配在地表演，提供高達15種菜色讓跑者們品嚐各大廚的拿手菜又能感受在地辦桌文化魅力。沒有參加選手之夜的選手們，也可透過長濱雙浪金剛馬拉松Facebook粉絲專頁，前往與本活動合作的在地店家，使用其所提供的各種優惠。

今年迎接活動10周年，特別與國家發展委員會及台東縣政府攜手合作，在4月18日至20日辦理結合慢跑、自行車、運動修復、飲食的賽前體驗營，除了提供包含瑜珈墊、滾輪的運動旅遊包，參加者將在金剛大道上進行於瑜珈體驗、在海岸山脈跟太平洋中騎乘自行車，品嚐在地店家與營養師搭配推出對運動有益的健康飲食，更可在專業教練指導下提供運動修復觀念等，讓參加者深刻體驗長濱鄉的美景與生活態度，提升賽前準備並完備身心狀態。

▲長濱雙浪金剛馬拉松紀念衣服及10周年紀念襪展示。

「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」今年將在6月8日星期日舉辦，除了標準的鐵人三項（泛舟、跑步、騎車）、鐵人兩項組（泛舟、跑步）、純泛舟組別外，今年新增的電輔車組讓鐵人三項的挑戰更親民。活動補給為途經的瑞穗、奇美、靜浦等部落美食，提供蜜香紅茶、野菜水餃、玉米棒、山豬肉香腸、烤乳豬等，打造選手賽道美食嘉年華體驗，並配合即將於夏至開啟的「台灣仲夏節」，在泛舟結束後無限提供選手品嚐在地西瓜，及以西瓜等在地水果製成的冰品，讓所有參賽者沁涼到底。

另於活動前一天（6月7日）選手報到處結合瑞穗鄉公所辦理「旺來穗樂市集」場域，加購雙層巴士於此搭乘，前往台9線北回歸線標誌公園，花東縱谷國家風景區管理處辦理的「飲茶小市集」休息及品茗，返回搭乘起點欣賞在地團體表演並品嚐瑞穗鄉美食，同樣的乘車抵用券亦可於二處是市集使用。

為使遠道而來的選手們能深度感受瑞穗鄉特色，花東縱谷國家風景區管理處還推出報名可同步加購的超優惠半日遊程，除了帶領選手們前往瑞穗牧場及北回歸線標誌公園外，提供4種特色行程包含咖啡體驗、柚農體驗、部落米彩繪DIY及社區巡禮等供選擇，讓運動賽事與在地觀光結合。

長濱雙浪金剛馬拉松報名已截止，但至4月28日前仍開放民眾報名搭乘雙層觀光巡迴巴士前往靜浦部落及北回歸線，以高空視角俯瞰台11線。而「秀姑巒溪鐵人三項競賽」開放報名至5月9日，目前純泛舟組報名已滿額，鐵人組仍歡迎各界好手與民眾踴躍報名，也歡迎想挑戰鐵人三項的民眾報名電輔車組來完成自己的初鐵。

▶馬到成功168 Facebook粉絲專頁： https://www.facebook.com/eastcoastbiketour

▶長濱雙浪金剛馬拉松5月3日觀光巴士報名表單： https://forms.gle/N5Dh5CU9pYXKwxT49

▶長濱雙浪金剛馬拉松Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/KingKongMarathon/?locale=zh_TW

▶秀姑巒溪泛舟鐵人三項活動報名：https://bao-ming.com/eb/content/6442#30250

