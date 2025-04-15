到工廠應徵「易燃物旁抽菸」被糾正　竟拿針錐刺廠長眼險失明

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉鄒姓男子去年10月間，應徵工作失利竟心生不滿，深夜騎機車尾隨陳姓副廠長，還持木柄針錐刺破陳的左眼球，導致其視力嚴重受損。彰化地檢署調查後，依重傷害罪嫌將鄒男起訴，並沒收作案工具。

起訴書指出，2024年10月14日，鄒男前往陳男任職的工廠應徵，隔日參與教育訓練時，因被副廠長陳男認定無法勝任工作，雙方爆發口角。同日晚間8時30分許，鄒男再度返回工廠，並在門口抽菸，由於廠區存放易燃物，陳男與同事謝男見狀立即制止，告知廠區內禁止吸菸。然而，鄒男不僅拒絕配合，更與兩人發生激烈爭執及肢體衝突。

▲彰化埔心鄉發生木椎刺破眼球事件。（資料圖／民眾提供）

衝突過後，鄒男心懷怨恨，騎車尾隨下班的陳男。行經瑤鳳路時，陳男發現鄒男靠近，擔心發生碰撞，遂以左腳踢向對方機車，並將自身機車停靠路邊。未料，鄒男竟突然持木柄針錐猛刺陳男左眼，當場造成眼球破裂、鮮血直流。

兩人隨後在馬路上扭打，陳男忍痛奪下凶器，並將鄒男推落路旁排水溝，隨即報警求助。鄒男雖趁隙逃逸，但警方迅速於一公里外的超商將其逮捕。

▲彰化埔心鄉發生木椎刺破眼球事件。（資料圖／民眾提供）

鄒男到案後辯稱，自己並非刻意尾隨，只是恰巧與陳男同路，本想詢問「明天幾點上班」，卻因對方踢其機車，誤以為遭遇攻擊，才持針錐「撥開」對方拳頭，不慎刺中眼睛。然而，檢方調查發現，陳男左眼傷勢嚴重，經手術後視力僅剩0.02，且醫師評估難以恢復，檢方調查後，認定鄒男涉嫌重傷害罪嫌犯行明確，將他起訴。

▲彰化鄒男騎機車尾隨陳姓副廠長。（資料圖／民眾提供）

▲副廠長眼球遭到刺破失明。（資料圖／民眾提供）