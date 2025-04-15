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正妹YTR跟公司「撕破臉」！1長片拿4000元　OnlyFans被抽成一半

▲▼英國正妹海倫（Hailun Meimei）。（圖／翻攝hailun_meimei）

▲海倫（Hailun Meimei）。（圖／翻攝hailun_meimei）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtube頻道《臺灣尋奇》透過多名外國籍主持人，以文化差異等有趣的內容而爆紅，累積77萬訂閱。然而，其中女主持人英國正妹海倫（Hailun Meimei）卻突然宣布離開公司，爆料公司內的分酬不合理等，引起網友關注。對此，《臺灣尋奇》官方也做出回應。

海倫14日開始在IG上回應粉絲的問題，提及她剛離開公司一週，就被找人替代，並透露在《臺灣尋奇》拍攝影片的酬勞是短影片2000元、需要整天拍攝的長影片3000至4000元，且她的OnlyFans還要被抽成50%，讓她難以生活，「我不能代表公司內其他女孩說話，但我可以說的是，沒有女孩那家公司內獲得公平的報酬或對待」。

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海倫表示，她來台前依靠OnlyFans就可以得到不錯的收入，來台後公司跟她說會提供拍攝器材、攝影等資源拍攝OnlyFans，因此答應分成一半給對方。沒想到，公司最後都沒有提供幫助，但她仍被抽走50%的收入，在生活受到影響的情況下，才對公司發出抗議，並達成不抽傭的協議，「我確信我很快會收到公司的威脅，但是沒關係，我並不害怕，我會為對的事情發聲」。

▲▼英國正妹海倫（Hailun Meimei）。（圖／翻攝hailun_meimei）

▲海倫（Hailun Meimei）。（圖／翻攝hailun_meimei）

對此，《臺灣尋奇》在臉書發文，針對近期海倫對公司的指控進行澄清。該文由內容部的lovejack發表，詳細說明了與海倫的合作經過及相關爭議。

根據《臺灣尋奇》的說明，海倫於2020年首次與該公司接觸，當時因疫情影響，合作計畫一度停擺。2023年，海倫返回台灣並同意簽約合作，主要目的是透過節目曝光提升她的OnlyFans收入。公司負責影片製作、企劃、剪輯及拍攝成本，同時支付演出費用。然而，海倫反映收入不足以在台灣生活，於是公司停止分成OnlyFans收入，並繼續為她拍片及提供曝光機會。

2023年底，海倫因情緒問題單方面取消經紀合約並回到英國，並在社群平台上對《臺灣尋奇》發起攻擊。公司當時選擇沉默與包容，並祝福她早日康復。2024年底，海倫再次聯繫公司，表示願意道歉並重新合作。公司選擇諒解，繼續以單次拍攝付費的方式合作。

然而，海倫於2025年4月初臨時通知公司簽證到期需返回英國，導致原定拍攝計畫受到影響。公司緊急找來譚雅代替，最終影片順利產出。此次事件後，海倫再次在社群平台上對《臺灣尋奇》發起更嚴重的指控，影響到其他藝人及公司的聲譽。

《臺灣尋奇》表示，經過內部討論，決定發表聲明澄清事件前因後果，同時呼籲網友停止攻擊海倫。公司強調，聲明的目的是講清事實，讓其他藝人能專心表演，不會再對海倫進行回應，並祝福她身體健康、平安順利。

大家好，我是台灣尋奇內容部的lovejack，也許有些觀眾在台尋或者好口貝的影片中有看過我，很抱歉占用大家的時間，因為我想就海倫的事情跟大家解釋一下。 昨天晚上收到同事傳來的海倫的訊息時，我們公司很多人都輾轉難眠，因為海倫對我們的詆毀其實...

臺灣尋奇發佈於 2025年4月15日 星期二
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