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大規模查辦藍軍！檢調搜索20多處約談10餘人　戰獨裁行動晚間集結

▲▼ 國民黨三重黨部15日下午遭搜索。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨三重黨部15日下午遭搜索。（圖／攝影中心攝）

記者劉人豪／新北報導

新北地檢署偵辦藍軍連署偽造文書案，今（15日）大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，據了解，目前至少搜索20處，約談10多人，而國民黨也號召今晚8點前往新北地檢署集結聲援正義青年。國民黨主席朱立倫也在臉書發文「戰獨裁行動」，指出今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼。

對於昨日，北市才發生檢調單位對多名參與罷免的青年進行搜索約談，今日又鎖對板橋區、三重區黨部與罷免團體幹部採取查辦行動。新北市議會國民黨團書記長王威元質疑，對於依法行使公民權的民眾，卻遭遇如此高強度、政治化的司法壓力，「我們要問：這樣的操作，還配稱作民主國家嗎？」。

國民黨新北市黨部指出，今天上午經過檢調搜索，以及罷團領銜人等，基本上尊重司法該查就查，但希望司法不要辦藍不辦綠，淪為為政治工具。也呼籲民進黨切莫藉由大動作搜索行動模糊共諜案的焦點。規勸當權者不要太過濫權，愈來愈多人民已經看不下去這種辦藍不辦綠的雙標作法，否則將遭受民意反噬。

國民黨主席朱立倫痛批，今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼，而明天上午9點，將與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集。「民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。後天走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署。請各位人民跟我一起，站出來，力抗司法清算。」

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