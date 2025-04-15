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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠營把司法當政治工具　凌濤：大家站出來喊「我是台灣人我反綠」

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍「罷吳四騎士」與2位罷免領銜人14日因涉嫌偽造連署遭到約談，而今（15日）檢調再度鎖定罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘領銜人，並搜索國民黨板橋區黨部。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，這已經是民主法治的聖戰，這場對抗不只是政黨對決，而是執政黨「把司法當政治工具」、把大刀砍向人民的對決，當國家可以這樣打擊在野者，明天也可以打壓任何公民，大家一定要站出來，為了良知、為了司法正義，喊出「我是台灣人，我反綠」。

凌濤表示，昨天遭檢調押走的劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛、李孝亮、張克晉六人，以及今天早上板橋區黨部遭到搜索的譚鎮耀、王昱人、李清祥三人，他們是公民社會最前線的行動者，是罷免不適任立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘的領銜人，更是站出來挑戰體制的勇者。

凌濤表示，曾幾何時，一般老百姓，實踐公民權利、或甚至輕微案件會遭到檢調大規模的搜索、約談，甚至需要高額的交保金才得以獲釋，具體金額甚至比觸犯國安法的盛礎纓還要更多，這是真真實實的政治追殺；這不是依法行政，而是國家機器的報復行動。

凌濤認為，他們的共同點只有一個，就是站在執政黨的對立面，發起公民罷免、捍衛制度遊戲規則、直面選票與真相，如今卻被司法機器當成敵人對待。

凌濤直言，大家不能再沉默，這場對抗已經不只是政黨對決，而是人民與執政黨「把司法當政治工具」、把大刀砍向人民的對決，是民主與威權的對決，這已經不是普通的政治風波，這是民主的聖戰。

最後，凌濤強調，大家可以不認同他們的政治立場，但不能不捍衛他們的民主權利，當國家可以用搜索令打擊在野者，明天也可以打壓任何一個你我身邊的公民，大家一定要站出來，為了良知、為了司法正義，大聲喊出「我是台灣人，我反綠」。

▼凌濤喊話大家站出來捍衛司法，喊出「我是台灣人我反綠」。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲▼凌濤喊話大家站出來捍衛司法，喊出「我是台灣人我反綠」。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

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