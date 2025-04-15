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新北恐怖保母！　3歲童待不到1小時「臉見血痕」

新北市郭姓保母遭控虐童，3歲男童華華（化名）竟被她打到全身是傷。（示意圖／123RF AI生成示意畫面）

▲新北市郭姓保母遭控虐童，3歲男童華華（化名）竟被她打到全身是傷。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市日前驚傳疑似保母虐童案件，3歲男童華華（化名）2024年8月起送託給郭姓保母照顧，身上卻接連出現傷勢，今（2025）年2月時更滿臉血痕，華華父母比對後，發現疑似是遭愛的小手虐打造成，更懷疑是因華華有語言遲緩、不擅溝通，才會成為保母針對的目標，現已提告並依法通報，相關案情仍在調查中。

據了解，華華雖無法清楚表達自己的想法，但他個性活潑可愛，情緒十分穩定，嬰兒時期送公托、稍微長大後進入幼兒園也未出現不適應情況，是多數人眼中的「天使寶寶」。

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華華父母因工作繁忙，在華華離開托嬰中心後需要保母，有朋友的小孩曾給郭女照顧，指郭女有2、30年的資歷，她帶出來的小孩更以「規矩好」聞名，在朋友介紹下，華華父母從2024年8月起以每月1萬4000元的價格委託郭女照顧，郭女負責華華幼兒園下課後的4小時，直到晚間9點左右再由父母接回，華華身上卻時常出現莫名傷痕。

華華今年2月送到保母家不到1小時，臉上便出現怵目血痕，更與「愛的小手」痕跡高度重疊。（圖／讀者提供）

▲華華今年2月送到保母家不到1小時，臉上便出現怵目血痕，更與「愛的小手」痕跡高度重疊。

「保母都說傷是孩子自己抓的，或她照顧的其他小孩造成的，但她說的那個小孩才8個月耶！」華華父親回憶，每當孩子出現莫名傷口，保母總是找各種理由推託，聲稱華華情緒不穩而弄傷自己，但華華在幼兒園和學校都表現正常，家長因而詢問她情緒不穩的原因，得到的答案卻是一次比一次離譜。

「保母說是（便當）肉太硬，或是看到其他孩子喝奶在吃醋。」華華父親說，兒子在學校或在家中都未出現自傷行為，且保母無法解釋究竟是何種原因刺激到孩子，只能支吾其詞稱頭痛或是鬧脾氣，再問為何會頭痛，郭女又始終解釋不清楚，他雖有顧慮，但基於對保母的信任，只能將疑惑放在心中，狀況卻越發嚴重。

今年2月21日，華華父親帶著幼兒園下課的兒子到保母家，而華華過去上早療課或去幼兒園都沒有牴觸，卻對去保母家十分抗拒，往往要父親在門口陪他玩半小時，他才會心不甘情不願的進門，而華華到郭女家不到一小時，華華爸就接到兒子受傷的消息。

「今天情緒激動，地上打滾，沒指甲又抓。」根據郭女與華華家長的對話，她稱孩子吃飯時突然失控，她當下試圖制止，但孩子力氣過大，她一時之間壓不住，並傳送華華滿臉是傷、哭到眼睛紅腫的照片，家長見孩子慘況心疼不已，華華爸立刻將孩子接回家休息，急得連兒子的鞋忘記穿都沒發現。

華華家長在案發後帶孩子驗傷，現已依法提出告訴，社會局調查則認定保母對小孩有不當對待。（圖／趙世勳攝）

▲華華家長在案發後帶孩子驗傷，現已依法提出告訴，社會局調查則認定保母對小孩有不當對待。

而案發隔日，郭女還傳送自家溜滑梯裂開的照片，似是想證明孩子是在失控過程中撞上溜滑梯，但家長向她調閱案發畫面以還原事情經過，卻得到沒有監視器的回答。

華華家長仔細檢查，發現華華頭部有明顯腫塊，甚至有2條線性傷口藏在頭髮中，臉上的血痕更是觸目驚心，僅差分毫就會傷到眼睛，家長觀察後驚覺，孩子臉上的血痕與愛的小手痕跡高度相符。

華華爸還特別買來愛的小手比對以證明心中猜想，證實傷口形狀與手印十分相似，華華爸想起兒子去保母家前的哭鬧，懷疑兒子已非首度遭受傷害，更責怪自己錯過兒子一次又一次的求救。

「我還打自己，想知道到底多大力道可以造成這樣的傷口。」華華爸苦笑表示，他以自己的身體來實驗，用最大的力氣狠抽手臂上的嫩肉，但即使用盡全力、反覆抽打，都無法出現兒子臉上的血痕。

華華爸提到，在事件發生後，一旦有大一點的聲音，兒子便會立刻雙手護頭，睡覺時如果碰到孩子，他在睡夢之中都會將手舉起來，摀住受傷的臉頰不放下，種種反應都讓他與妻子認為案情恐不單純。

事發後華華父母立刻停止托育，郭女僅告訴家長可以驗傷，卻未對此事件作出正面回應，此後更沒有再關心孩子狀況，還將臉書關版刪除，家長則驗傷並依法通報。

社會局獲報後也介入調查，經醫院驗傷後，評估華華傷勢並非自己所抓，認定人為可能性相當高，家長已向警方報案，相關案情和確切過程則仍待調查釐清。

「是不是因為我的孩子不會講話，才被她這樣針對。」華華爸難過表示，在事件爆發後，他詢問推薦友人才知道朋友家的孩子也曾被郭女打過，但小孩立刻向家長反應，家長則警告郭女不得再動粗，傷害才沒有擴大，懷疑自家小孩由於語言遲緩、無法表達，這才會成為施暴對象，希望法院能釐清事件真相，還給家屬公道。

本刊致電郭姓保母，接聽者先稱打錯了，再問致電者是誰，本刊表明記者身分後，接聽者則再次表示打錯了，而本刊二度致電和傳送訊息都未獲回應。

新北市政府社會局表示，社會局接獲通報，第一時間就將小孩傷勢資料送往亞東醫院與臺大醫院交由專業兒科醫生鑑定，並召開審議會調查此案，經專家學者認定保母有對小孩不當對待，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定，社會局將會公告保母姓名，並廢止保母證明。另針對加裝監視器部分，因強制加裝監視器仍高度爭議，中央尚未立法強制，新北已先透過最高每保母1萬元補助，鼓勵保母加裝監視器。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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