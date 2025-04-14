內行人才知道！IKEA「1服務」超便利　借1次可免費用5天

▲IKEA有提供「免費租借電鑽工具」的服務。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多業者都有提供貼心服務，如果不知道就太可惜了！近日就有網友透露，其實IKEA有提供「免費租借電鑽工具」的服務，有人也是現在才知道嗎？文章曝光後，掀起網友討論，IKEA官網也指出，只要出示宜家卡並提供證件與押金，就可以辦理租借服務。

近日有網友在Threads上分享，IKEA就有提供「免費租借電鑽工具」的服務，她以前完全不知道，是當了員工之後才發現的，有沒有人和她一樣現在才知道呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前要借店員都說被借光了」、「我去了好幾次都沒借到」、「付費的話可以租借人員嗎？上次買了沙發床，現在要搬移結果不會拆」。另也有網友分享，「知道，特力屋也有」、「特力屋也可以租電鑽，但有租金喔，可供參考」。

根據IKEA官網，只要是宜家卡卡友，就可以使用電鑽工具租借服務，「包括上牆及組裝用電鑽供你選擇！」辦理申請時，除了要出示宜家卡，也要提供證件與押金，待歸還安裝工具且確認無誤後，IKEA就會退還全額押金。

IKEA也指出，租借服務以5天為限，「從開始租借之隔日起計算，第5天為歸還日。你可以申請延長租借期間， 依各店規定辦理。​」倘若歸還時，工具遺失或有損壞，申請人則要依實際情況承擔賠償費用。

至於網友提到的特力屋，不管是想體驗DIY的樂趣，還是急用，都可以租借工具，「鑽、鎖、磨、切、鋸」全都有。費用部分會依不同工具而有差異，而除了日租金，也要提供押金。