好市多上架「知名運動童鞋一雙739元」！家長：已包色購入

▲好市多上架知名童鞋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

童鞋800元有找！一名網友熱心表示，在好市多賣場看到知名S牌童鞋一雙739元，讓他直呼價格實惠，加上可機洗、魔鬼氈設計方便穿脫，因此推薦給家長們。文章引發關注，有網友直呼「高雄店已包色購入」；但也有人認為，「這鞋底不適合運動，只適合休閒穿搭」。

有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，賣場最近上架一雙S牌兒童運動鞋，一雙價格739元，主打彈性鞋繩、可冷水輕柔機洗、魔鬼氈設計方便穿脫，以及透氣舒適。

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原PO則大推，「他們家的鞋底不錯穿，比起不知名的品牌這個價格很實惠，另外可以機洗的設計也很實用」。

文章曝光後，有家長回應，「高雄店已包色購入」、「上禮拜才在麗寶買捏，雖然有跟別人湊到折扣，一樣7百多，但好市多直接7百多」、「北台中店有進貨了嗎」。

不過也有家長認為，該款鞋底不耐磨，只能當休閒時來穿，「買了給家裡小孩穿，覺得他滿舒適的，但真的要在外面放電，可能要另外挑」、「這鞋底不適合運動，只適合休閒穿搭」、「這種鞋底很容易就磨平了」、「鞋底只有一種底的材質，只能說是入門款」、「台南有，但這鞋底真的不行，易滑不耐磨」。