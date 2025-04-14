人夫趕妻出門！「岳父霸氣1舉動」他氣炸：破壞婚姻...網傻眼不挺

▲原PO動不動就把老婆趕出去。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「這樣破壞自己女兒的婚姻好嗎？」一名人夫抱怨，自己和妻子2年前大吵一架，他一氣之下把對方趕出門，事後雙方重歸於好，直到最近媽媽動手術，他希望老婆辭掉工作照顧老人家遭拒，他實在氣不過，再次把女方趕走，誰知這次岳父竟然出錢買房子給女兒住，現在妻子說什麼也不願意回來，婚姻面臨危機。

原PO在臉書社團「靠北婚姻」發文，表示自己和妻子2年前大吵一架，他一氣之下把對方趕出門，後來老婆選擇原諒，「兩年前我媽手術後行動有點不便，我拜託她辭掉工作照顧我媽。她回我：你賺錢又不養我只養你父母，對我父母也不聞不問，連過年都不回去探望，我為什麼要回去照顧你媽？」一席話勾起他的憤怒，再次動手趕妻子出門。

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人夫提到，這次岳父出手買房給女兒，「我老婆就這樣帶著兩個兒子舒服地住進去，再也不回來。我為此還帶我父親去找丈人數落了他一頓．其實夫妻就是床頭吵床尾和，如果我丈人不出手，我老婆沒地方去一定會回來求我」，如今老婆有了地方住，房子還是在姊姊名下，自己想搬過去也不可能，「這樣破壞自己女兒的婚姻好嗎？」

貼文引發討論，大批網友傻眼直呼「請你趕快離婚，不要糟蹋別人家的女兒」、「人不要臉真是天下無敵」、「這女人有夠倒霉才嫁給你，怎麼你不辭職照顧你媽，到底多自大才能PO出來靠北，笑死」、「看來你完全不知道你的做法傷害了別人」、「老丈人做得好，個人是希望這位丈夫的能放過他老婆」。

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