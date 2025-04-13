傳Alphabet、輝達都投資！　這家新創估值320億美元全靠「他」

▲ Alphabet和輝達投資OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever的新公司Safe Superintelligence。（圖／TED）

圖文／CTWANT

根據《路透》11日報導，Google母公司Alphabet和晶片巨頭輝達投資OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever的新公司Safe Superintelligence（SSI），而其估值達到驚人的320億美元。

SSI由Ilya Sutskever、Daniel Gross和Daniel Levy，前OpenAI高管聯合創辦。除了其公開宣稱的目標，即打造一個「安全的超智慧」AI 之外，SSI甚至還沒推出任何產品。

Sutskever與馬斯克（Elon Musk）等人共同創立了OpenAI，馬斯克宣稱Sutskever為OpenAI成功的「關鍵人物」，稱把Sutskever從Google挖走「是他遇過最艱困的招聘戰之一，但也因此造就了Open AI的成功」。

根據英國《金融時報》報導，SSI已在最新一輪融資中籌集了20億美元，公司估值達到了驚人的320億美元，而去年9月其估值僅爲50億美元。

這一輪融資由風投機構Greenoaks領投，投資額達5億美元，其他參與方還包括Lightspeed Venture Partners和Andreessen Horowitz等知名風投公司。

Alphabet近日也宣布，其雲端運算部門達成一項協議，將出售內部TPU存取權。並且其企業和雲端部門正與包括SSI、Anthropic等知名AI創企合作。

有分析指出，Google與輝達的加入不僅為SSI提供了資金支持，更代表這兩家公司可能獲取SSI未來技術發展的先機，對它們在AI晶片與軟體服務市場中占據競爭優勢至關重要。

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