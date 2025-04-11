　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是最後1個！「壓軸」真正用法長知識　萬人驚：一直都誤會了

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友用跨年晚會來比喻壓軸，讓大家秒懂意思。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

長知識！一名網友分享，其實壓軸並非最後一位演出，而是倒數第二位才對，「我認為大家都應該要知道！」文章引發萬人驚呼，「長知識了，一直以來都誤會了」、「很常看到被誤用」。至於最後一位演出者或是節目該叫什麼，教育部重編國語辭典指出，要稱「大軸子」或是「軸子」。

一名網友在Threads上傳一張「壓軸」的辭典解說，意思為戲劇表演的倒數第二個劇目，比喻最精采、最引人注目的節目或事件。原PO則笑稱，「我認為大家都應該要知道壓軸不是最後一個！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝教育部重編國語辭典）

▲壓軸其實是指倒數第二個劇目。（圖／翻攝教育部重編國語辭典）

底下引來萬人熱議，「長知識了，一直以來都誤會了」、「這就是唱跨年場倒數那個歌手叫壓軸，倒數完還要一個大咖拖住散場人潮」、「壓軸壓的是軸，所以壓軸結束之後，壓不住的大軸要登場了，感覺還蠻生動形象的阿」、「查了一下發現，在戲曲中，大軸通常被稱為『送客戲』」、「我小學的時候，老師也有教壓軸是倒數第二，但普遍都認為是最後一個」。

也有內行人解釋，戲曲行業中，一整場表演可能會持續五到六個小時，不少觀眾會先行離開不會看完全部的演出，所以漸漸演變成把最知名的角兒跟曲目排在「倒數第二壓軸的部份」，大軸則是安排類似晚安曲那種送客的戲碼，所以我們後來才會用壓軸來稱呼一場表演中最多人期待的演出者或節目。

教育部重編國語辭典也指出，「大軸子」指的是同一次演出中，排在最末的一齣戲。例如：「今年藝術季的大軸子，不知是那齣戲？」也稱為「軸子」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中勤美3人墜樓亡！專家闢謠「3大傳言」　議員曝真實數字
台灣晶片大廠收到急單！　董座：海外建廠策略不變
斥民進黨共產黨走狗　蔣萬安怒批：嘴巴說反共自己養共諜
羞辱盟友令人不爽　美股達人「川普大獲全勝」：陸供應鏈慘了
諷美淪為笑話！加徵畸高關稅是數字遊戲　陸商務部：奉陪到底
關稅降到10%以下？川普顧問親揭1條件　 最新談判進度曝光
快訊／大陸對美所有進口商品加徵125％關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝關鍵原因：有沒有想拍拍手

不是最後1個！「壓軸」真正用法長知識　萬人驚：一直都誤會了

婆婆偏心外孫「內孫多吃蝦被罵」晚年境遇曝！她嘆：現世報

虎科大學輔中心蛻變亮相　斥資逾300萬元打造療癒諮商空間

台鐵第2波招募852人放榜　錄取率13%

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！　資安大廠示警

喝手搖飲「都會做1舉動」　外國正妹超不解！網秒懂：台人有素質

2025屏東第一鮪拍出！喊價230萬7200　澎坊公司連3年衝第一

國教署已婚科長強摸女下屬遭判刑　教育部開鍘：記兩大過免職

台灣迎4169隻黑面琵鷺過冬「成最大棲地」　全球總數破7千創新高

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝關鍵原因：有沒有想拍拍手

不是最後1個！「壓軸」真正用法長知識　萬人驚：一直都誤會了

婆婆偏心外孫「內孫多吃蝦被罵」晚年境遇曝！她嘆：現世報

虎科大學輔中心蛻變亮相　斥資逾300萬元打造療癒諮商空間

台鐵第2波招募852人放榜　錄取率13%

LINE「最新詐騙手法」專攻台灣用戶！　資安大廠示警

喝手搖飲「都會做1舉動」　外國正妹超不解！網秒懂：台人有素質

2025屏東第一鮪拍出！喊價230萬7200　澎坊公司連3年衝第一

國教署已婚科長強摸女下屬遭判刑　教育部開鍘：記兩大過免職

台灣迎4169隻黑面琵鷺過冬「成最大棲地」　全球總數破7千創新高

國際級音樂盛宴！　蘇顯達與林晏馳攜手演繹經典樂章

林襄初體驗蝦皮店到店　秒領包裹驚呼方便：比排便利商店還快

川普的對等關稅政策　究竟意欲何為？

富士山長輩踏青一日遊攻略！當地最古老神社參拜祈福、漫遊小村落

最新打卡點！好市多「同框富士山」美翻　凌晨開幕狂吸千人

林哲瑄背部發炎下二軍　富邦拉上張洺瑀

回台灣被要求「補繳1萬2健保費」　醫曝關鍵原因：有沒有想拍拍手

討不到錢酒後砍死前妻！偷車落跑再買刀　恐怖男酒駕先判囚8月

忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

台東打造療癒品牌3年有成　《慢活祭》啟動社工專場暖身

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

生活熱門新聞

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

被課145%關稅！陸網紅「1招解僵局」全笑翻

「10股買成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻

思樂冰「回歸買氣」不如預期　一票人曝主因：回不去了

下波鋒面「明晚到周日晨雨最猛」　北台灣氣溫跳水降8度

創校56年高雄高英工商全面停招

差很大！「熱戀期一過就冷淡」TOP5星座

歌詩達郵輪故障「3千台人困那霸」　補償曝

好天氣僅1天！　今越晚越濕週末變涼

剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」

台鐵進出站「全面掃QR Code」狀況多　旅客卡閘門擠成一團

「不玩抖音」遭同學霸凌！國中妹書包被倒水、拉群組飆罵

更多熱門

相關新聞

2025台灣國際蘭展閉幕倒數歡迎把握機會體驗

2025台灣國際蘭展閉幕倒數歡迎把握機會體驗

2025台灣國際蘭展讓台灣蘭花在國際市場發光發熱！台南市政府積極推動蘭花產業發展，結合科技與藝術，展現蘭花產業技術與創新，今年再次與藝術總監吳維宏合作，以獨特的策展手法與花藝布局，打造沉浸式展覽體驗，展現台南作為蘭花重鎮的深厚實力，吸引國內外專家與遊客共襄盛舉。

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

亞洲區緊急醫療救護競賽年度賽事南消預賽第一

2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物

2NE1 DARA發IG曬超萌高雄小物

男討3千薪水被工頭殺害　命案地點曝光

男討3千薪水被工頭殺害　命案地點曝光

妹子到義大利跨年　遭30陌生男包圍猥褻

妹子到義大利跨年　遭30陌生男包圍猥褻

關鍵字：

壓軸大軸軸子倒數第二第一跨年長知識

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面