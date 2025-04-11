歌詩達郵輪故障「3千台人困那霸」！補償方案全看傻：好情勒

▲國際郵輪歌詩達郵輪莎倫娜號。（圖／台灣港務公司提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3536名旅客，從基隆港出發前往日本沖繩及石垣島，期間因機械故障，郵輪滯留沖繩那霸港，不只取消石垣島行程，原訂11日抵台卻延至12日，引發旅客怨言。對此，船方10日晚間發布緊急聲明，補償同航程，以及100美元的船上消費抵用金。

「歌詩達郵輪台灣」10日晚間在粉專發布航程異動緊急聲明，因為船隻技術發生問題，但乘客與船員的安全始終是首要考量，為此已即刻在相關主管機關的管理下啟動修復程序。船隻技術問題修復後，船舶預計將於2025年4月12日（星期六）抵達基隆港，比原訂計劃晚一日。

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因為延誤，歌詩達指出，原訂於2025年4月11日至14日的航程，將因不可抗力因素被迫取消，「我們相信您能理解這項決定背後的理由，來自我們始終以安全為優先，同時致力於為您提供美好的假期體驗。」

歌詩達接著提出補償方案，「將提供您擇期轉乘自基隆出發，出發日介於2025年6月25日至9月3日之間，同為四天行程的歌詩達莎倫娜號航程，艙房等級將與您原始預訂相同（實際安排依新航次艙房空位而定）。」

另外，提供每間艙房100美元（約台幣3280元）的船上消費抵用金，可用於航程中所有船上支出，包括商店購物、Spa 療程、付費餐廳以及酒店服務費。該金額將於結帳時自動從帳戶中扣除。若有未使用完的金額，則可辦理退還。

最後，歌詩達致歉，「若您無法接受上述補償方案，亦可選擇取消此次航程，請聯繫您原預訂的旅行社協助辦理退款申請流程。」

看到公告後，許多網友卻傻眼，「6月以後懷孕就滿24週了…根本也無法搭，原地先哭」、「真是傷心，家族旅行大家的排假不容易，也期待已久…竟然取消了」、「『我們相信您能理解這項決定背後的理由』聽起來超情勒的」、「35分鐘前才公告。這也太扯了吧！全家滿心期待，請假都請好了，說取消就取消，把我們當傻子嗎？」