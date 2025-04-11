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菲國華人「鋼鐵大王」遭綁架撕票　每年回鄉數次捐款破億元

▲菲國華人「鋼鐵大王」郭從願遭歹徒綁架撕票。（圖／翻攝微博）

▲菲國華人「鋼鐵大王」郭從願遭歹徒綁架撕票。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

來自福建泉州永春縣的菲國華人郭從願於3月29日遭歹徒綁架後，家屬雖交付2.1億披索（約1.21億元新台幣）的天價贖金，仍不能挽回郭從願的性命，由菲國警方證實遭到撕票殺害。由於郭從願是菲國中國商會創會會長，也是當地知名的「鋼鐵大王」，綁架撕票事件曝光後，引起輿論關注。

▲菲國華人「鋼鐵大王」郭從願遭歹徒綁架撕票。（圖／翻攝微博）

《界面新聞》報導，菲律賓國家警察發言人法哈多（Jean Fajardo）表示，警方在黎剎省的羅德里格斯找到了郭從願及其司機的遺體。警方已成立特別調查專案組加快調查兩人遭綁架殺害案件。

公開資訊顯示，郭從願1957年生於農村，28歲便隻身前往菲律賓，到同鄉的鋼鐵公司打工。直至1990年，郭從願單飛成立鋼鐵貿易公司，而後不斷擴大商業版圖，產業橫跨房地產、礦業、養殖、餐飲等，成為菲律賓家喻戶曉的「鋼鐵大王」。

據了解，郭從願33歲第一次從菲律賓返回故鄉時，就捐出1萬元（人民幣，下同）給母校龍水小學，作為學校的獎學金和補貼。後期，他捐資20萬元用於龍水村自來水飲水工程建設，捐資70餘萬元推動龍水村建設。

▲菲國華人「鋼鐵大王」郭從願遭歹徒綁架撕票。（圖／翻攝微博）

當地知情人士透露，郭從願不僅是一位有情懷的企業家，也是很好的慈善家，「基本上，每年都回家鄉兩三次，為家鄉建設捐助很多錢。」

根據福建省人民政府官網信息顯示，2024年11月27日，由郭從願帶頭捐贈500萬元修建的世永聯大廈落成典禮將在永春縣舉行。1985年至2024年11月，郭從願累計向家鄉捐款達2000多萬元人民幣（約破億元新台幣）。2015年，郭從願被福建省人民政府授予「捐贈公益事業突出貢獻獎」。

郭從願在2024年11月29日曾帶領30餘人返回家鄉考察，他曾在座談會上表示，將繼續加強與僑聯的溝通聯繫，動員更多海外僑胞常回家鄉走走。

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