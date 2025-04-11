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小巨蛋傳霸凌！　滑冰教練「嫉妒同行」網路攻擊學童

小巨蛋滑冰場「冰上樂園」是台灣目前規模最大，而且符合國際標準的滑冰場，由台北捷運公司負責經營管理。（圖／黃威彬攝）

▲小巨蛋滑冰場「冰上樂園」是台灣目前規模最大，而且符合國際標準的滑冰場，由台北捷運公司負責經營管理。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

小巨蛋滑冰場「冰上樂園」是台灣目前規模最大，而且符合國際標準的滑冰場，由台北大眾捷運股份有限公司（台北捷運公司）負責經營管理。在滑冰場參加花式滑冰課程的學員家長指出，場內有多位經過館方核可的教練開課教學，但有不同的教練團隊疑似因為搶生意而不和，A教練團隊中的教練拍攝B教練團隊學員的影片在社群媒體上公開，還公布B團隊學員比賽成績，點名未成年的學員滑得不好，藉以指責B教練團隊不懂教學，卻也傷了學童的自尊。

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小巨蛋滑冰場提供團體與私人滑冰課程，由館方媒合經核可的教練教學。（圖／黃威彬攝）

▲小巨蛋滑冰場提供團體與私人滑冰課程，由館方媒合經核可的教練教學。

家長Z先生說，5年前他們夫妻帶女兒到日本旅遊，當時就讀國小的女兒在大阪的旅館初次接觸滑冰，覺得很有趣，因此回到台灣後，就帶女兒到滑冰場學習基礎，沒想到女兒愈學愈喜歡，因此接著替她報名學習花式滑冰，至今女兒已國中一年級，還自願利用課餘，每周到台北小巨蛋的冰上樂園參加4次課程，由高級教練授課的私人課程周間每堂課1280元，若購買培訓卡，由高級教練教授四堂課則享有3360元的拆扣價。

Z先生說，女兒是為了興趣學花式滑冰，但相較其他專心練習的「專業選手」，女兒除了兼顧學業，還有跳舞、音樂等多項嗜好，並曾隨B教練團隊出國比賽，對「業餘選手」而言，表現已經令人滿意。但日前A教練團隊的教練竟在網路上傳選手的比賽成績表，公開B團隊包括他女兒在內3名未成年選手的全名，嘲諷比賽成績不佳、質疑學員能力，批評是因為教練不會教。

Z先生說，對方教練甚至上傳練習影片，上面標註女兒名字，直指她「成績不好」、「基礎不好」，女兒就讀國一，正值心思敏感的年紀，在網路上被指名滑得不好，朋友同學都看到了，雖然在朋友前表現得無所謂，但其實內心很受傷，回到家才向媽媽訴苦。

A教練團隊的教練在Instagram上貼出學員的比賽成績，第二天還補刀表示，之前被她公布成績的學員已認知自己基礎不好。（圖／家長提供）

▲A教練團隊的教練在Instagram上貼出學員的比賽成績，第二天還補刀表示，之前被她公布成績的學員已認知自己基礎不好。

「這些教練在他們的事業範圍有所謂的商業競爭，或者是勾心鬥角，但應該跟小孩子在學習滑冰這個才藝完全沒有關係。」Z先生說，A教練團的女教練多次網路霸凌，在社群平台公布他女兒的個人資料，tag女兒的名字與帳號，「實在是令人無法忍受，用這種霸凌小孩的方式來貶低對方的教練，這不是一個教育者應該有的行為。」他說，主管機關應該要好好要求小巨蛋的行政單位，汰除不適任幼少兒童才藝培育的教練，希望在小巨蛋這個環境，不要再有任何霸凌小孩的行為。

律師鄧湘全說，雖然滑冰場是公開場合，但依《個人資料保護法》（個資法）規定，在公開活動拍攝的他人影像只限於個人與家庭合理使用，若是為了自己或第三人不法之利益，或是為了損害他人的利益，則有違法之虞，在這種情況下，自己的照片被公開在網路上，可以要求對方下架，甚至可以請求賠償。

鄧湘全指出，若是照片、影片上標註了影中人的名字，還加上批評貶抑的內容，很可能就會被認定是故意、而且惡意的行為，行為人故意用公開照片、影片的方式，對兒少有精神傷害或網路霸凌，除了涉及《個資法》之外，甚至還可能違反《兒童及少年福利與權益保障法》（兒少法），至於內容是否涉及對兒少的身心虐待，仍要依實際狀況由主管機關就個案判斷認定。

台北捷運公司表示，說公司今年3月5日接獲民眾投訴教練不當行為案件，場館亦加強現場督導，於相關教練進館後即派員留意其場上動態，避免額外滋生事端；同時持續與學員家長、教育部體育署及中華民國滑冰協會保持溝通聯繫，協商處理原則。該公司於3月13日針對被投訴教練不當行為進行訪談及溝通，於3月18日依《台北小巨蛋冰上樂園教練管理要點》予以記點處分，以遏阻不當行為，維護兒少健康成長。另於4月2日召開冰上樂園教練甄審委員會，依決議撤銷被投訴教練資格相關事宜。

延伸閱讀
小巨蛋霸凌2／滑冰教練涉嫌霸凌學童　家長批官方緃容
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