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新北警治安滿意度高　9成市民夜間外出有安全感

▲▼新北警治安滿意度高　9成市民夜間外出有安全感。（圖／新北市警察局提供）

▲新北市民對夜間外出安全感超過9成，市民普遍對新北警方的努力表達肯定。（圖／新北市警察局提供）

地方中心／綜合報導

新北市黑白切大賽剛落幕，這項夜市常見的庶民美食活動，間接顯示新北市夜間治安的良好狀況，讓市民住得安心、也吃得安心！根據艾普羅行銷市場公司最新調查，新北市民對夜間外出安全感超過9成、居住環境治安滿意度更達89.5%，更有近8成的民眾肯定新北市警方的努力！

調查顯示，高達87.3%的市民肯定新北市警察局在打擊犯罪及維護治安的努力，酒駕防制更是獲得79.8%的民眾認同！不僅如此，針對近期全國警方積極推動的打擊詐騙行動，新北市民也給予高度肯定，攔阻臨櫃詐騙的滿意度達75.4%，打擊詐騙整體滿意度也有71.8%。

▲▼新北警治安滿意度高　9成市民夜間外出有安全感。（圖／新北市警察局提供）

▲新北市警察局導入創新技術，實現全方位3D科技維安網，提升治安工作效率。（圖／新北市警察局提供）

新北市警察局分析這項亮眼成績單，可歸功於「全方位3D科技維安網」、「快打3.0」以及「多元化行銷宣傳」三大核心策略的有效執行。近年透過加強路口監視設備、員警執勤配備、智慧警政AI巡防系統，以及「情資整合中心」的大數據分析，大幅提升警方處理案件速度與效率。而防範街頭暴力的「快打3.0」更展現驚人的執法效率，迅速集結警力打擊街頭犯罪，並與地檢署合作，對涉案對象實施指定報到與定期約制，徹底壓制犯罪。

不僅如此，在打擊詐騙方面，新北市警方積極與金融機構合作，去年攔阻近15億元匯款，成功守護市民荷包！同時，「斬金專案」積極查緝詐騙集團，成功緝獲73名詐欺嫌犯及193億元詐騙款項，瓦解全國最大規模的詐騙集團資金網絡，展現鐵腕執法的決心！

交通方面，新北警方也積極展現酒駕防制相關作為，在餐廳、夜店、KTV等易飲酒場所及高風險路段加強查緝，並透過定期路檢及各式勤務主動攔查，甚至溯源追查未勸導酒駕的店家，多管齊下維護市民安全，獲得79.8%的高滿意度！

新北市長侯友宜為警界出身，格外重視治安議題，提出「快速打擊犯罪特警隊」構想及「第三方警政」的刨根斷源模式；這些政策不僅強化了治安執法強度，更提升市府團隊對於斷絕犯罪場所的行動力，有效提升市民好感度。警察局近年來持續強化智慧化警政，利用AI和大數據技術，提升治安工作效率，也讓新北市治安工作跨入嶄新時代。這次民調高滿意度，充分展現市府團隊的努力成果，讓新北成為市民可以安心生活、夜間也能安心外出的宜居城市！

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