快訊／北市議員陳怡君涉貪300萬！　「饅頭主任」延押2月

▲議員陳怡君辦公室主任張惠霖遭延押2月。（資料照／記者黃宥寧攝）



記者劉昌松、黃資真／台北報導

民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費逾300萬元，與辦公室主任「饅頭」張惠霖雙雙被羈押至今，其中張因羈押期限將屆，士林地檢署於7日向法院聲請延長羈押，今(10日)上午10時開庭後裁定延押2月並禁見。

法院表示，被告張惠霖經法官訊問後，認犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有事實足認被告有串證、滅證之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款所規定之羈押原因，且有羈押必要，爰裁定自4月13日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

鑑於張惠霖羈押期限將屆，檢方認本案犯罪嫌疑重大，仍有必要保全證據，避免共犯間串供或滅證，且案件複雜，尚待釐清人頭助理具體出資流向與實際分工等關鍵細節，本月7日依法向法院聲請延長羈押。

士林地院受理檢方延押聲請後，已與張惠霖辯護人聯繫敲定開庭時間，將於本週四上午10時召開延押庭，釐清是否延長羈押或准予具保。據了解，張惠霖辯護人正積極爭取具保停押，預計在庭上強調其無勾串共犯或滅證之虞，全力為張女爭取恢復自由。

士林地檢署指出，2019年至2025年，陳怡君指示張惠霖與議會研究室主任楊蕙綺，安排親友掛名助理，並製作帳冊、管理助理存摺，由張女代為提領薪資，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，疑似構成「人頭助理」制度，相關助理補助費遭挪作私人用途，形成非法小金庫，貪汙逾300萬元。