啃樹葉、舔冰塊1人要花1.7萬　上海餐廳：主打雨林味

▲上海一家餐廳請客人吃樹葉和冰塊。（圖／翻攝新民晚報，下同）

圖文／CTWANT

大陸上海一家高級餐廳請客人啃樹葉、舔冰塊，還有一道菜是大象的大便，一餐要價近4000元人民幣（約新台幣1.78萬元），而餐廳老闆分別來自雲南和法國，主打雨林味道餐點。有人看了酸，「尷尬癌要到末期了」。

▲大象糞做的甜點。

據新民晚報報導，該餐廳菜色原始，主打生態融合料理，2名老闆來自雲南和法國，想還原雨林味道。據了解，餐點有一盤冰塊，要客人舔掉上面的蜂蜜和花粉，還有苔蘚、竹蟲、酸螞蟻等，甚至有用大象糌粑做成的甜點。

▲每人一餐要1.7萬元。

而想吃飯也沒那麼簡單，要繞餐廳走兩圈，參觀食材展示室和蔬菜溫室等，而食物是從軌道運上來，水杯和酒杯也會被收走，所以要喝快點，不然下一道菜就看不到杯子。

據悉餐廳每周只開2天，每晚僅開放1桌，有12個位子，提供15道體驗餐，一位要付3888元人民幣（約新台幣1.73萬元），菜單會不定時更新。

至於餐點好不好吃，有吃過的網友表示，很難說每道都好吃，有些菜難以形容，幸好最好五道是正常料理，有雞腿類主食，至少能吃飽。也有人酸，看了真的會笑出來，更有人說，「尷尬癌要到末期了」。

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