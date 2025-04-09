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406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

▲男缺錢偷遍山區反光牌，嘉義地檢署依竊盜罪起訴。（圖／中埔分局提供，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

2024年11月底，設置在嘉義縣番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路的道路標誌反光牌遭竊，警方獲報後擴大清查發現，總計有406面遭竊，損失金額約47萬6000元，警逮捕涉案的楊姓男子，他稱缺錢花用鋌而走險竊取變賣，嘉義地檢署依竊盜提起公訴。

中埔分局公田所去年接獲工程包商報案，稱於11月底剛設置在嘉義縣草山村山區道路，計有多面標誌反光牌遭竊，請求警方協助，中埔警分局立即成立專案小組，由於山區沿線道路監視器甚少。幸經公田所黃姓副所長發揮鍥而不捨之精神，僅靠有限監視鏡頭，連日過濾上百輛可疑車輛，鷹眼鎖定一名楊男駕駛之自小客車涉嫌重大。

▲▼ 【缺錢偷遍山區反光牌 中埔警鷹眼逮竊嫌】 。（圖／中埔分局提供）

案經專案小組人員向嘉義地方法院聲請搜索票，經多日搜尋跟監，在屏東縣九如鄉一處民宅，發現該名四處躲藏的楊男，當場起獲數十面之標誌反光牌及涉案工具等證物。楊男坦承因缺錢花用，而以Google街景圖搜尋目標，鋌而走險竊取406面至資源回收場變賣。

嘉義地檢署指出，楊男反覆行竊道路交通標誌，以竊盜罪嫌提起公訴，除造成公務機關財物損失，更致生民眾往來通行危險，惡性不輕，請各處有期徒刑2年，並定應執行有期徒刑6年，以示懲儆，並維護民眾道路通行之安全。

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