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嘉義神壇惡火事隔49天…5歲童燒到碳化今出殯！父忍悲放手：好想你

▲▼嘉義神壇大火，死者5歲男童 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義神壇大火5歲男童殞命，滿七當天出殯，父親心碎喊「爸爸真的好想你」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉一間私人神壇2月18日發生奪命火警！一名5歲男童遭神明桌壓住，獲救時已碳化殞命，因遺體損壞嚴重，必須驗DNA確認身分後才能出殯，事隔49天，男童訂於滿七當天（7日）出殯，男童父親心碎吐露「爸爸真的好想你愛你」，令人鼻酸。

回顧整起案發經過，嘉義縣消防局2月18日晚間6時16分接獲民眾報案，和美村一處神壇發生火警，隨即出動大批人力前往搶救，現場4人受困，包括86歲老翁、79歲老婦、4歲男童、5歲男童。警消將2名長者救出，4歲男童則是被家中聘僱的印尼籍看護麗莎抱出，而5歲男童當晚7時許被救出時，已全身碳化，全案造成1死3重傷。

警消當時尋獲5歲男童時，男童疑似因躲在神明桌下，遭燒到坍塌的神桌壓住殞命，遺體難以辨認，依規定必須驗DNA後才能領取死亡證明，日前DNA報告出爐，男童訂於4月7日出殯（滿七當天）。

▲▼快訊／嘉義宮壇火警傳受困！4歲男童無呼吸心跳　送醫搶救中。（圖／記者翁伊森翻攝）

而男童父親事發過後PO出多篇文章哀悼兒子，一字一句令人鼻酸，5日他PO出數大袋的蓮花與元寶，以及紙紮玩具等物，向逝去的兒子喊話，「你在那邊要乖乖哦，做個快樂小天使」，同時自責表示，「對不起，爸爸真的好想好想你，你在那邊好嗎」。

男童父親7日中午再PO出一段影片，只見他放開手中的氣球，任其隨風而去，他不捨向兒子道別，「今天是你人生的畢業典禮，你已經沒病沒痛了，要做個快樂的小天使，乖乖跟佛祖去修行哦，爸爸真的好想你愛你」。

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