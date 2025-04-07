花蓮男童遭撲咬縫16針　疑又是比特犬！「曾咬死貓」將被沒入

▲男童行走在路上遭惡犬撲咬，送醫縫了16針。（圖／記者王兆翻攝）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮秀林鄉銅門村葉姓男童走日前在路上，突然被一隻黑狗撲咬，男童被撲摔倒，小腿被咬傷送醫縫16針。據村民透露，這隻黑犬去年也咬死附近店家的店貓，村民經過飼主家都十分害怕。家屬於翌日向銅門派出所報案，並提起過失傷害告訴。

銅門派出所獲報後即主動派員前往了解案情，並依法受理。期間村內通訊群組也有民眾討論此事件，引發部分居民對飼養管理的討論與關注。警方隨後通知飼主到案說明，飼主表示已和對方協調達成和解。

依據附近居民表示，去年3月間梁姓男子閒遛3隻狗也沒綁牽繩，其中黑狗也是突然攻擊附近咖啡店店貓，而其餘2隻狗也跟著撲咬，梁男雖然有阻止，但狗仍沒有停止攻擊。

去年8月梁男又帶著4隻狗經過店家門口，狗見到貓咪後立刻上前攻擊，梁男阻止驅離無效，最後只能拖著犬隻尾巴帶離現場。

至於咬傷人的是否為比特犬，花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，農業部會透過辨識系統辨識，同仁將再做拍照比對，但不管是不是比特犬，按照動保法第七條，飼主要善盡管理責任，避免犬隻攻擊造成民眾生命財產安全。另外飼主一定要有牽繩與戴嘴套才可以讓狗外出，否則會處3萬到15萬罰鍰。

周黃得榮強調，會把3隻犬隻列為攻擊犬隻，其中肇事傷人的黑犬將會扣留沒入。

吉安警分局長林俊廷也表示，對於社區安全事件皆秉持嚴謹態度積極處理，並呼籲民眾在飼養寵物或動物時，應善盡管理責任，避免動物脫逃或攻擊他人情形發生，將持續強化巡邏與社區宣導作為，期能與居民共同打造安全、友善的生活環境。