台灣地震速報App開發者上美大學了　網感謝：已融入生活中

▲花蓮去年4月3日發生規模7.2強震。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

去年4月初，花蓮發生7.2強震，之後更是餘震不斷，iOS平台一款「台灣地震速報」準確率非常高，而開發者林子祐當時還只是一位高中生，現在他也上了美國大學。

據了解，先前因「台灣地震速報」App官方推播表示，「近期因用戶暴增，導致部分錯誤，我深感抱歉。目前已了解相關問題，並會盡快修正。此程式僅一人高中生維護，因此想請大家多包容，給我一些時間改善，謝謝您！」林子祐當的身分也引發關注。

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林子祐在「台灣地震速報」的Threads發文，他申請國外學校，沒有用特招，App出名時他大學已經申請完，最後選擇華盛頓大學。

此文曝光後，網友紛紛留言「當時就是因為這個，導致地牛WakeUp新版指令連動功能無法轉發震度數值」、「這個速報App已經融入生活中了，身邊的朋友每個都有，很感謝你」、「這個App很有用，對我很有提醒的作用，我有小額捐款表示支持，你們很棒，祝福你們越來越好」。

有趣的是，也有也叫林子祐的網友出面留言，「別的林子祐可以寫一個 app 上國外大學，我這個林子祐連系上必修的作業都寫不出來」、「別的林子祐可以搞App出來，你在幹嘛」。

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