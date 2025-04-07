全球經濟動盪　陸央行連五個月增持黃金

▲黃金。（圖／視覺中國CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

全球經濟面臨動盪之際，中國人民銀行（大陸央行）連續5個月增持黃金。另外，大陸3月外匯存底連續3個月成長，較上月增加134.41億美元。分析認為，大陸國際收支將繼續保持穩定。

人行今（7）日公布的數據顯示，3月末黃金儲備為7370萬盎司，較2月末的7361萬盎司增加9萬盎司。在連續18個月增持黃金後，大陸央行從去年5月後一直按兵不動，去年11月則重新增持黃金。

外匯存底方面，大陸國家外匯管理局今日公布的統計數據顯示，截至2025年3月末，大陸外匯存底規模為3兆2406.65億美元，較上月的3兆2272.24億美元增加134.41億美元，增幅為0.42％。

大陸外匯局表示，3月受主要經濟體宏觀經濟數據、財政貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

《澎湃新聞》引述中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，3月受主要經濟體宏觀經濟數據、財政貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，大陸外匯存底規模較上月末增加134億美元。

展望外匯存底走勢，溫彬表示，當前外部不穩定不確定性因素顯著增加，但大陸有充足的宏觀調控儲備工具和政策空間，有利於釋放巨大的內需潛力。

同時，溫彬說，隨著大陸對外貿易區域多元化、貿易結構升級以及人民幣資產對外資吸引力持續提升，大陸國際收支將繼續保持穩定，為外匯存底規模保持基本穩定奠定了基礎。