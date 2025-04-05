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道路施工害命！30歲騎士摔斷脊椎慘死　高市府：協助申請國賠

▲▼ 疑道路未驗收就放行！一天釀6摔車　30歲男「摔斷脊椎」搶命3天亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲疑道路未驗收就放行！一天釀6摔車，30歲男「摔斷脊椎」搶命3天亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區沿海二路南下的機車道，先前道路施工後，疑似還沒驗收就開放通行，且因水溝蓋和路面落差太大，一天就導致6名騎士摔車受傷，其中一名30歲張姓騎士脊椎斷裂重傷，搶救3天後不治。高雄市工務局表示，已要求承包商檢視該路段，全面封閉及交維設施完善設置，同時也將協助受傷民眾請求國賠事宜。

經了解，小港區沿海二路10號對面南下機車道路段進行施工重鋪，導致水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分落差，但工程還沒驗收卻開放通行，短短一天之中就發生6起騎士自摔事故。

▲▼ 疑道路未驗收就放行！一天釀6摔車　30歲男「摔斷脊椎」搶命3天亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方於現場處置交通意外事故，並管制交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，3月19日同一天發生6起自摔事故，騎士均為男性，年齡介於30歲至38歲，其中5件為輕微擦挫傷，但一名30歲張姓機車騎士當天送醫救治後，仍於21日傷重不治。

▲▼ 疑道路未驗收就放行！一天釀6摔車　30歲男「摔斷脊椎」搶命3天亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲事故發生後，沿海路段承商以交通錐及連桿區隔警示。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故發生後，警方即通知施工廠商到場處置，廠商也封閉機車道暫改其他車道通行，警方測繪事故現場圖及指揮疏導管制交通，避免再發生交通事故，詳細肇事原因尚待交大分析研判。

針對沿海二路機車事故案，工務局表示，該案為高雄港洲際中心聯外貨櫃專用道開闢工程（第二標）範圍，因位於小港臨海路車流量大的路段，採分段交維方式半半施作，考量用路人行車順暢並有效紓解交通，於施作側溝完成後，隨即鋪設路面柏油及標線供車輛先行通行，只剩摩擦層將等到全部工項完成後再鋪設。

工務局新工處於案發隨即與小港分局現場研議，並立即封閉機慢車道；另已責請承商檢視該路段，並全面封閉及交維設施完善設置，以維護民眾交通安全。同時也將協助受傷民眾請求國賠事宜。

針對張男死亡車禍案件，目前高雄地方檢察署檢察官也介入調查偵辦中，警方也積極配合傳訊相關人等，待檢察官指示辦理，工程師與廠商負責人被依過失致死等罪嫌接受調查。

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