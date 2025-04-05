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彰警鐵拳部隊備戰民生地下道！防「大甲盃」鬧事　交管一次看

▲大甲媽起轎爆發衝突，彰化警方出動鐵拳部隊維安。（圖／警方提供）

▲大甲媽起轎爆發衝突，彰化警方出動鐵拳部隊維安。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

年度宗教盛事大甲媽祖遶境昨(4日)深夜10時45分起駕，廟方公布有60萬信眾跟隨，鑾轎目前仍在台中市大肚區遶境，依表訂行程，警方預估恐延遲4小時以上，由於昨夜起轎爆發肢體衝突，彰化警方已在一級戰區民生地下道部署300多名警力，加派有「鐵拳部隊」稱號的機動應變出動維安。

▲大甲媽起轎爆發衝突，彰化警方出動鐵拳部隊維安。（圖／警方提供）

▲彰化警方出動770面改道牌。（圖／警方提供）

大甲媽祖繞境適逢清明4天連假，預期遶境隊伍將湧入人潮與車潮，彰化警方相當慎重，今日4月5日起由台1線大度橋進入彰化市區時，彰化市中山路3段（大度橋南端至金馬路口）將實施南下車道封閉管制，車輛請避免進入市區道路，彰化市中山路南下車輛，可改道由彰化市台1線北端接金馬路往中華西路、國道1號彰化交流道或續行台19線（彰水路）等替代道路，並請用路人多利用替代道路行駛。

▲大甲媽起轎爆發衝突，彰化警方出動鐵拳部隊維安。（圖／警方提供）

晚上鑾轎進彰化市民生地下道時，民生地下道東西端全線封閉管制，請民眾改道往建國南路、中正路、中山路行駛，必要時將視活動進度及現場人潮狀況機動實施道路封閉管制。

警察局呼籲用路人務必配合，尤其進香遊客於彰化市區路邊禁止併排停車，以免影響用路人通行，已協調警廣即時播報最新交通路況，讓民眾隨時可以注意收聽，同時提醒民眾，「暴力零容忍」大甲媽遶境期間，若有不法分子意圖滋事，將依法究辦，絕不姑息。

▲大甲媽起轎爆發衝突，彰化警方出動鐵拳部隊維安。（圖／警方提供）

▲大甲媽行經彰化，替代道路出爐。（圖／警方提供）

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