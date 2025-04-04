M109突擊艇優異機動力　兩棲偵搜確保布雷作戰

▲兩棲偵搜大隊接獲命令後，迅速出動實施防禦性布雷戒護任務。

軍聞社／記者林庭暉高雄4日電

為因應近年敵情威脅，海軍陸戰隊積極配合海軍兵力轉型及任務調整，於防空警衛群成立戒護營，實施陸上兵力戒護任務，以及兩棲偵搜大隊，運用M109突擊艇執行海上戒護任務，以確保陸、海兵力運用任務順遂。

海軍陸戰隊防空警衛群戒護營於去年底成軍，為因應兵力轉型所成立之新單位，單位任務為戒護陸上機動飛彈車組及機動雷達車組，確保任務全程機動及陣地安全。

兩棲偵搜大隊近年因應敵情威脅，以及國防部聯合戰力規劃指導，也積極配合任務轉型，秉持海軍的整合概念，運用M109突擊艇執行海上戒護任務，以確保布雷作戰任務遂行，以及雷區完整性。

▼M109突擊艇具備優異機動力，可迅速實施制壓及反特攻作戰。

防空警衛群戒護一營營長郭中校說明，戒護營主要任務就是於機動飛彈、雷達車組執行任務時的隨伴掩護、路線偵查及確保陣地安全等，執行任務時多以車輛實施機動戒護。與傳統步兵相比，更需要熟悉車輛的操駕及基礎故障排除能力，以因應各種突發狀況，並執行相應的車隊戰術。此外，也要能夠知悉機動車組的設備操作，才能在受戒護單位有人員傷損時能接續完成任務。

郭中校表示，隊員們平時除了基礎的戰技外，也結合模擬狀況訓練隊員們遭遇敵情時的應處作為，並在機動車組執行戰備偵巡等時機驗證，以達到「快速反應、立即出動」的戰力，確保國家安全。

▼戒護營抵達戒護陣地後，車組成員迅速下車實施警戒。

兩棲偵搜大隊區隊長康中尉指出，在接獲布雷戒護命令後，將會編組迅速出港，待命實施防禦性布雷戒護任務，並全程戒護布雷艇往返雷區與裝載港口，同時伺機對敵破障船艦與空中威脅實施襲擾，遲滯其行動，破壞攻擊節奏，並維護雷區完整。

康中尉也表示，M109 特種作戰突擊艇具有優異的機動力，能夠有效實施對敵制壓及反特攻作戰，並且能針對各項敵情狀況做出快速、適切的反應，以達成上級交付之任務。

近年敵情威脅嚴峻，陸戰隊持續配合兵力轉型，調整任務及兵力運用，透過防空警衛群戒護營與兩棲偵搜大隊，執行陸上與水上戒護任務，確保機動飛彈、雷達車組及布雷任務都能安全順遂，並結合快速反應、立即出動的戰力，以護衛海疆，確保國家安全。