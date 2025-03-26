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國防部：一年期義務役完整訓練　強化保家衛國能力

軍聞社／記者吳柏融臺北26日電

針對民國114年1年期義務役訓練整備概況，國防部資規司人力資源處長成家麒少將今（26）日於國防部記者會指出，今年依內政部預估可徵集9,839員，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲武器等訓練，期藉由完整且充實的訓練，讓役男具備保家衛國的能力。

成處長表示，國防部去年恢復1年期義務役，首梯1年期義務役於去（113）年1月25日入營報到，接受入伍、駐地訓練、基地訓測及聯合演訓等完整訓練，可擔負起守衛國土及家園安全的責任，並於今年1月18日起陸續退伍。

成處長進一步指出，去年國防部共徵集6,956員，至今已退伍2,047員，納入後備動員編管，扣除轉服志願役、自願主戰部隊、因病停役及提前退伍等，分發守備部隊計3,761員。

▲▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍20日實施「入伍訓練期末鑑測」。（圖／軍聞社）

成處長也說明114年訓練概況，依內政部預估今年徵集1年期義務役約9,839員，入伍訓練採用8週4階段入伍訓練課程，於第二階段時，除維持現有編制武器射擊及戰鬥教練等課程外，另增加手槍、機槍、無人機、人攜式刺針飛彈及反裝甲等武器裝備訓練課程；其中，守備部隊基地訓練期程為13週，今年度守備部隊基地訓練計137旅步1營等4個單位，於9月起陸續接受驗證。

在後勤規劃部分，成處長說，目前已規劃23處的兵舍修繕，服裝補給則維持113年撥補方式，於役男入營報到當日，由新訓單位撥發「野戰服」等14項服裝經理品；在戰鬥個裝部分，配合役男8週入伍訓練結訓時程撥發防護頭盔、抗彈板及戰鬥背心等3項裝備，同時，為強化役男捍衛國家決心，役男於入伍訓練及部隊訓練時，將運用愛國教育與心理衛生教育課程，期達「具備守備及民防任務戰鬥職能，強化役男捍衛國家決心，堅定從軍志向」訓練目標。

成處長強調，役期調整政策自去年1月1日施行至今，國防部歷經1年的時間，驗證各項工作均符預期成效，可達成役期調整政策目標；未來將持續檢討精進，以強化國軍即戰力，提升後備動員量能，確保國家安全。

▲▼針對一年期義務役入伍訓練成果，陸軍20日實施「入伍訓練期末鑑測」。（圖／軍聞社）

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