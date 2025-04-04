30萬年前人類就有「極捲髮」！台大研究揭長髮演化：防曬又顯地位

▲台大醫工系團隊，揭開人類長髮演化之謎，為治療禿髮提供新線索。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

二足行走、能使用複雜工具等被視為區別人類與否特徵。台大團隊跨國合作研究發現，長髮也是分辨特徵之一，且早在30萬年前「現代智人」就存在，最早為現代非洲黑人常見的「極度捲曲」髮型，有利於避免人類在日曬下體溫升高，隨著時間推移，長髮成為表達健康和社會地位重要媒介。研究成果有助於解開人類演化之謎，也可為治療禿髮等毛髮疾病提供新線索。

科學家通常將二足行走、腦容量、能使用複雜工具等特徵，作為分析人類有別於其他靈長類近親之處，但頭髮卻常被忽略。台大醫學工程學系教授林頌然指導的醫學系學生張若愚，以「人類長髮進化」進行跨國合作研究，發現在30萬年前「現代智人」出現時就已演化一頭頭髮，研究成果今年1月已刊登在權威期刊《英國皮膚科學期刊（British Journal of Dermatology）》。

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這項研究發現，30萬年前「現代智人」當時頭髮型態是現代非洲黑人常見的「極度捲曲 （curly hair）」髮型，而緊密捲曲的頭髮，有利於避免人類在日曬下體溫升高。在實驗中發現，緊密捲曲的頭髮能有效減少皮膚因吸收太陽熱量後的溫度上升，科學家們也推測，是保護頭部免於強烈陽光直射的優勢。

▲台大醫工系教授林頌然團隊，揭開人類長髮演化之謎，為治療禿髮提供新線索。（圖／台大提供）

台大表示，這種極度捲曲的頭髮形態，代表人類頭髮變長時的最早形式，這種特徵在非洲黑人中保留下來，但在人類遷移出非洲後卻消失了。對比可以極度變長的人類頭髮，除了經由人類育種的動物之外，自然界哺乳動物毛髮生長長度均受到嚴格控制。

現代人類各族群的頭髮雖有不同的生長特徵，但台大團隊指出，極度延長的生長期卻是共同演化特徵，也代表現代智人30萬年前出現時就存在一頭長髮。而隨著時間推移，長髮成為表達健康狀況和社會地位的重要媒介，這是演化上「擴展適應（exaptation ）」的例子。

台大團隊這篇文章，也提出身體不同部位毛髮長度調控，以及一頭長髮可能調控機制，作為未來研究發展方向。因為頭髮長度主要取決於毛囊在生長期時間長，而短頭髮生長週期包括生長期、退化期及休止期。人類長髮特徵分子機轉源自於生長期調控機制的改變，特別是結束生長期的機制被削弱，讓毛囊能避免進入退化期，使得生長期近乎無限延長。

台大指出，頭髮每月大約生長1.5公分，現有世界紀錄顯示，30年未理髮的人可以長超過5.7公尺。但是相關基因及分子調控機制仍未被完全解開，推測並非單一基因的變異，而是涉及身體區域特異性的基因調控網絡的改變，使得頭皮部位的毛髮可以無限生長，所以這次研究成果除有助於解開人類演化之謎，也可為治療禿髮等毛髮疾病提供新的線索。