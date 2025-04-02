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台大流體實驗將登太空站！控制液體在太空「跳舞」　最快年底上演

▲▼台大機械系團隊，入選全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一。（圖／記者許敏溶攝）

▲蔣雅郁（左二）帶領團隊，入選全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大機械系組成研究團隊，在全球500個提案、1176名參賽者中脫穎而出，成為全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一，這項計畫將利用國際太空站的微重力環境，讓液體成功地維持在彈簧圈核心處，就算隨著彈簧圈拉伸、旋轉或彎曲，也能讓液體隨著產生移動或形變等變化，預計最快今年底在太空站進行實驗，未來可應用在半導體製造等尖端領域。

在沒有重力的太空中，水會以圓球狀的形式飄浮在空中難以控制。台大機械系副教授蔣雅郁帶領的「多尺度流體操控實驗室」團隊的提案，代表台灣送交 JAXA 由亞太地區所有參與機構進行最終評選，在9個國家、500個提案、1176名參賽者中，被包含日本太空員內的審查人員選為具有潛力的11 個實驗計畫之一。

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這項提案為「液態華爾滋：從舞動的妙妙圈觀察流體動力學」。團隊成員、台大機械系準博士生陳文慶表示，研究團隊過去在實驗室研究中曾提出，在微小尺度中，因表面張力主導，液體可被限制在類似彈簧的螺旋結構內，不會因重力導致液體從螺旋結構的間隙中流出，但在較大尺度中如妙妙圈，就像我們常見的玩具彈簧圈，液體則會因重力影響而從螺旋結構的間隙中流出。

▲▼台大機械系團隊，入選全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大機械系團隊，入選全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大機械系團隊，入選全球11個可參與國際太空站零重力的研究計畫之一。（圖／記者許敏溶攝）

陳文慶指出，研究團隊希望能利用國際太空站中的微重力環境，讓液體成功地維持在核心處，並隨著妙妙圈的拉伸、旋轉、彎曲等動作，讓液體隨著產生移動、形變等變化，如同一場水與妙妙圈「華爾滋」舞蹈，預計今年底或明年初，由太空人親自執行這項實驗，團隊成員也將前往日本筑波太空中心，透過衛星連線實時觀察實驗進行的過程及結果。

蔣雅郁補充說明，團隊成員從提案到完成僅花了一個月時間，並從台灣區初選中勇奪第一名，更代表台灣競逐國際最終選拔隊伍，脫穎而出成為全球500個提案中的最終11個提案，這種創新的流體操控技術，將有助於改善國際太空站的水處理系統、燃料運輸系統，甚至可能進一步應用於太空製藥、半導體製造太空殖民及生物科技等尖端領域。

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