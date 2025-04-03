原住民族部落大學校15週年校慶　 深化文化傳承、推動終身學習

▲▼ 台中市原住民部落大學今歡慶15周年校慶活動，並表揚優秀學員及校友。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市原住民族部落大學邁入創校15週年，今(3)日在原流新創聚落舉辦開學典禮暨校慶活動。市議員古秀英、朱元宏、副秘書長張大春、市府原民會主委楊馨怡、霧峰區公所農業課長周秀香、霧峰區中興里長王洪中興等皆到場，立法委員盧縣一、黃仁、顏寬恒、市議員林碧秀、李天生、蘇柏興、張芬郁服務處也派員，共同見證這場文化與教育的盛會。

市府原住民族事務委員會表示，部落大學始終秉持「價值」、「創新」、「專業」及「永續」四大核心理念，致力於打造一個連結傳統與現代的學習場域。自創校以來，部落大學已成功培育超過1萬名學員、250位優秀講師，並積極推廣原住民族文化與終身學習，成為台灣原民教育的重要標竿。

原民會說明，今日由副秘書長張大春代表市長盧秀燕出席，公開肯定部落大學15年來深耕原住民族教育的成果，並感謝各界對原民教育的支持與投入。活動內容包含春季班講師聘書頒發，見證文化傳承的關鍵推手，並首次表揚績優學員與校友，向這些積極推動原民文化的卓越學習者致敬。藍惠珍老師除了在地方上推廣泰雅編織文化，更是唯一進駐國際溫泉飯店（虹夕諾雅），將我們原民文化推向世界，讓來自世界各地的朋友認識我們原民文化的美此外，現場同步進行原民志工招募，邀請熱愛原住民族文化的夥伴們攜手守護原民智慧與技藝，讓文化傳承的力量持續擴展。