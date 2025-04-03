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清明節後「運勢狂飆」TOP3生肖　愛情、財運雙豐收

記者黃稜涵／綜合報導

「清明節」是二十四節氣之一，俗語說「清明時節雨紛紛」，這場細雨象徵著新生與轉變，也代表了生命的循環，在這個氣場轉換的時刻，有些生肖的運勢也迎來新的契機，《科技紫微網》整理出清明節後「運勢狂飆」TOP3生肖，愛情、財運雙豐收！

▲財神眷顧，閏二月「這2種人」開心數錢 專家教如何旺上加旺。（示意圖／視覺中國CFP）

▲清明節後運勢會迎來新的契機，有機會「愛情、財運雙豐收」。（示意圖／視覺中國CFP）

生肖「鼠」

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屬鼠的朋友最近運勢旺盛，特別是在感情和財運方面！單身的人，桃花運大開，有機會在聚會、社交場合遇見心動的對象，不妨多參與活動，把握緣分；有伴的你，感情加溫，適合安排約會或小旅行，讓彼此的感情更進一步，事業發展穩定，財運也不錯，除了正財收入穩定，還可能有額外的驚喜收穫，例如獎金、偏財運等。

生肖「龍」

屬龍的朋友近期運勢強勁，工作表現特別亮眼，容易獲得上司賞識、升職加薪的機會。財運也隨之提升，不過投資方面仍需謹慎，切忌衝動行事，感情方面則相對平穩，有伴的你可能因為忙碌而忽略另一半，建議抽點時間關心對方，避免感情冷卻。單身者則不妨主動一點，勇敢跨出第一步，可能會有不錯的發展！

生肖「牛」

屬牛的朋友這段時間運勢穩定，適合調整步伐，慢下來，好好感受生活的美好。工作方面沒有太大波動，財運也屬於穩紮穩打型，收支平衡，讓人感到踏實安心。感情方面，單身的人可以透過親友介紹結識新對象，如果有機會，就大方認識新朋友吧，有另一半的話，這段時間適合一起旅行或規劃未來，讓感情更進一步。

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