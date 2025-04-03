老董車震孩子同學的媽　「呻吟、啪啪聲」全都錄...正宮怒提告

▲公司老董和小三在車上車震過程全被錄音。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名名下有多家公司的董事長，在幼兒園認識孩子同學的媽媽小雯（化名）後，兩人越走越近，不但一起出遊、過夜，甚至在車上車震，老董的正宮妻子直覺有異，在車子內放置錄音筆，竟真的錄到老董和小雯親吻、呻吟甚至口交的性愛聲音，正宮氣得提告，法院審理後，判小雯應賠償25萬元。

正宮提告主張，她和老公結婚10年，育有3名未成年子女，她用心照顧家庭和孩子，讓老公沒有後顧之憂，而老公也在事業上有成，開了好幾家公司，但後來她卻發現老公舉止異常，由於她平常會開車載送子女上下學，因行車記錄器常有無法錄製或影片遭刪除，所以她在車上放置錄音筆。

沒想到卻在2023年9、10月間，錄到老公和孩子同學媽媽小雯，在車上親吻及呻吟聲不斷，還有撫摸生殖器甚至口交的瞹昧、性暗示等親密行為、對話，她才知道老公已經和小雯交往一年以上，而且不止一次發生性行為，更經常一同出遊、過夜，正宮氣得拿錄音告小雯侵害配偶權，求償100萬元。

法院審理時，小雯辯稱一開始不知道老董已經結婚，後來知道後想分手，但又怕老董以傷害自己的方式脅迫，也否認兩人發生過性行為，更認為錄音筆的錄音不能當證據。

一審法官認為，正宮在自己的車上放錄音筆取得證據，符合比例原則，再根據老董和小雯的對話錄音、LINE聊天記錄等事證，認定兩人確實有婚外情的事實，審酌雙方的收入，判決小雯應賠償正宮25萬元。小雯不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，核無不合，因此維持原判決，全案確定。