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世博會中國館4月13日開張　展品首秀月壤正背面樣本

▲▼大阪世博會中國館外觀。（圖／翻攝自微博）

▲大阪世博會中國館。（圖／翻攝自世博會中國館微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

2025大阪世界博覽會將於4月13日開幕，同日世博會中國館也將正式開館亮相。中國館是一座綿延展開、以中華書簡為外觀的竹黃色建築，內部將首次展出中國從月球正面和背面帶回來的月壤。

《澎湃新聞》報導，大阪世博會中國館專題新聞發布會昨（2）日舉行，中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜介紹，中國館佔地面積約3500平方公尺，是最大的外國自建館之一。

李慶霜介紹，中國館建築以古代重要文化傳播載體「竹簡」為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等寓意豐富的文化符號，訴說中華千年歷史，彰顯文化底蘊。

「中國館取形於中國傳統的書簡長卷，是一座綿延展開的以中華書簡為外觀的竹黃色建築，讓觀眾一眼就能感受到強烈的中國元素和濃郁的文化氣息」，李慶霜表示，中國館雙曲面屋頂造型精巧，外立面竹簡肌理溫潤華美，以金、篆、隸、行、楷5種字體鐫刻119句漢字詩詞名篇。

▲▼大阪世博會中國館外觀。（圖／翻攝自微博）

▲中國館以書簡為外觀。

館前以篆書石鼓文撰寫醒目「中國」標識，館內延續書簡長卷，自然採光的開放式序廳與光庭、無柱展廳錯落相嵌，與館前「墨池竹林」的園林景觀渾然一體。

李慶霜還特別介紹，在此次大阪世博會上，中國館將展示嫦娥五號、嫦娥六號帶回的月球樣品，「這將是歷史上首次實現月球正面、背面土壤樣品的零距離對比展示」。

李慶霜表示，全球觀眾在中國館可通過透鏡裝置觀察月壤獨特結構和兩者細微差異，分享人類探索浩瀚宇宙的美好夢想照進現實的喜悅。

此前，中國貿促會還發布了中國館的標識和吉祥物，中國館標誌選擇以篆書石鼓文體作為表現主題，吉祥物則是一隻名為悠悠的大貓熊。

▼中國館吉祥物「悠悠」。

▲▼世博會中國館吉祥物「悠悠」。（圖／翻攝微博）

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