士林分署強勢執行！法拍紅富海房產6199萬　追回贓款破5億

▲士林分署拍賣會現場超過80名民眾盛情參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

清明連假前夕，法務部行政執行署士林分署於4月1日舉辦「123聯合拍賣會」，公開拍賣涉及「紅富海」詐騙集團的不動產與財產，吸引超過80名民眾及南湖高中師生到場參與，現場氣氛熱絡，總拍定金額高達6,209萬餘元。

此次拍賣中最受關注的不動產，為苗栗地檢署囑託士林分署依法拍賣的「紅富海」黃姓負責人名下4戶連通商辦，位於新北市淡水區「安泰登峰社區」，鄰近紅樹林捷運站，每戶皆附1至2個平面車位，分別以1,388萬、1,618萬、1,301萬與1,892萬元順利拍定，合計總額6,199萬餘元。

士林分署指出，該分署自執行「紅富海」案件以來，已成功追回該集團逾5億元不法所得，實現社會公平正義並充實國庫，展現政府打擊犯罪、剝奪不法利得的強力執行力道。

▼士林分署拍定紅富海集團「安泰登峰」4間捷運商辦大樓，總拍定6,199萬餘元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本次拍賣亦成功標售義務人持有之陽信與國寶服務股票，合計8萬9,200元，另有「獨身貴族」與「live&Unknown」等品牌服飾、配件共83件商品脫標，挹注國庫4,760元。

士林分署亦藉拍賣活動辦理反詐宣導，特別邀請國際知名魔術師黃信凱演出，藉由魔術表演揭示詐騙話術與包裝的迷惑性，提醒民眾勿輕信眼前所見，應提高警覺、多方查證。此外，執行官也以實例教學，指導如何辨識行政執行機關所發之繳款通知書，協助民眾防範詐騙。

士林分署呼籲民眾持續關注官方網站，掌握最新拍賣資訊與反詐提醒，共同守護財產安全與社會正義。