　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅裝死3年！士林分署出手拍賣股票...新北男急掏錢救回生技股

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市62歲男欠稅拖3年，士林分署要拍賣其名下持股，立刻繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市62歲楊姓男子積欠綜所稅及健保費共91萬餘元，士林分署執行僅收回17萬元，另查出他持有博訊生技公司3.7萬股無實體股票，原定今日進行第二次拍賣。因該公司具先進製程、市場關注度高，楊男於拍賣前一日緊急委託代理人繳清餘額，成功保住持股。

楊男因未繳納2017至2018年度的綜合所得稅與全民健康保險費，累計共涉及10件欠費案，自2022年起陸續遭移送強制執行。儘管分署透過扣押銀行存款與協助分期繳納等方式辦理，總計僅收回17萬餘元，其餘大筆欠款仍懸而未解。

執行人員持續追查楊男名下財產時，發現其持有博訊生物科技股份有限公司3.7萬股無實體股票。該公司自稱具備全球首創的智慧自動化細胞備製設備，並擁有先進製程與特殊研發設備，近年來在生技領域引起市場關注。士林分署於今年3月4日首度拍賣楊男名下9,500股，雖吸引43次出價，卻因未達底價流標。

▼楊姓男子怕持股被拍賣，火速拿錢叫親友繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

拍賣未止步於此，分署旋即排定於4月1日進行第二次拍賣，眼看股票即將出脫，楊男終於在3月31日，也就是拍賣前一天，緊急委託代理人前往分署繳清剩餘約74萬元欠款，全案順利落幕，股票也順利保住。

士林分署表示，對於願意在法定程序內主動面對債務的義務人，執行機關均依法提供分期與協商機制。也呼籲民眾切勿忽視稅費義務，若長期未處理，除可能影響個人信用，更恐面臨查封財產、限制出境甚至拘提等強制手段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學者揭中共軍演幕後　綠罷免「抗中牌」、陸配風波引爆北京不滿
吃鍋貼驚見「咬過口香糖」！八方雲集：終止門市加盟關係
長榮機票「下殺3158元起」！　限定15天開搶
鍾文智「棄1億保釋金」潛逃！詭異過程曝　律師太衝擊
薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓傻眼！　節目急P來不及
猜中柯文哲就醫結果！醫再猜劇本「曝2走向」
43歲議員猝逝　慈父頭七慟罵「落荒而逃！」惹鼻酸
快訊／小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

解放軍演訓2海警船闖東引海域　海巡署調派船艦驅離+強烈譴責

貨櫃左轉「不敵離心力」撐5秒側翻　自小客險被壓爛畫面曝

台中2醉男急診室咆哮！沒錢付掛號費怒丟健保卡　最高罰1萬2

宜蘭三星鄉大洲橋對撞！3汽機車撞一團零件四散　4人受傷送醫

快訊／移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

19歲男騎士遭捲入貨車輪大腿噴血　警用「戰術止血帶」救命

欠稅裝死3年！士林分署出手拍賣股票...新北男急掏錢救回生技股

調查官是偷拍狼！台南賽車場廁所裝針孔　女選手、showgirl都受害

爽騙500萬！4疊錢磚成功釣出婆媽級車手　警勸「我們在幫妳」

為女網友爆氣！醒吾科大生衝文化後山砍人　他媽湊18萬賠償救兒

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

解放軍演訓2海警船闖東引海域　海巡署調派船艦驅離+強烈譴責

貨櫃左轉「不敵離心力」撐5秒側翻　自小客險被壓爛畫面曝

台中2醉男急診室咆哮！沒錢付掛號費怒丟健保卡　最高罰1萬2

宜蘭三星鄉大洲橋對撞！3汽機車撞一團零件四散　4人受傷送醫

快訊／移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

19歲男騎士遭捲入貨車輪大腿噴血　警用「戰術止血帶」救命

欠稅裝死3年！士林分署出手拍賣股票...新北男急掏錢救回生技股

調查官是偷拍狼！台南賽車場廁所裝針孔　女選手、showgirl都受害

爽騙500萬！4疊錢磚成功釣出婆媽級車手　警勸「我們在幫妳」

為女網友爆氣！醒吾科大生衝文化後山砍人　他媽湊18萬賠償救兒

魚雷球棒太神？紅人克魯茲雙響砲狂掃7打點　教頭：能力更重要

黃子佼涉「持2259個兒少性影像」怎發現的？　吹哨者揭關鍵內幕

解放軍對台軍演　國民黨喊話對岸放下武力、賴清德對話取代對抗

Melody遭前夫告2年「今天總算過去了」！被當面議論…痛心：冷暖自知

金秀賢一哭惹火韓國民眾！　連署請願「金秀賢防止法」：嚴懲戀童癖

天王天后幕後推手出手了！　親揭「虛偽亂象」曝生存潛規則

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

國民黨罷免綠委死亡連署數嚇人　藍議員爆「名冊」來自藍營青工會

二刀流前「開綠燈」　大谷翔平跨季連38次盜壘成功

連10戰猛繳雙10數據　勇士威希奪PLG職籃單周最佳球員

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

社會熱門新聞

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

摩斯員工下藥性侵女同事　摩斯漢堡發聲明

不爽亂停車！百萬休旅先頂再撞

即／「小微」現身了！專勤隊送往桃機畫面曝

即／新北汐止男子墜樓！送醫搶救不治

性別趴放煙火民眾報案有火警　主揪慘了

立委出席竹聯幫主告別式　警政署長說話了

即／陸配「小微」不想走！　新北專勤隊下午陪同抵桃機

快訊／陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

遭批縱放鍾文智　高院2法官小動作被抓

質疑陳梅慧沒繫安全帶　肇事男被打臉

牌桌搭訕女牌友　前夫撂竹聯幫率眾爆砍

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

更多熱門

相關新聞

士林分署4／1拍賣　捷運商辦、女裝等你來搶

士林分署4／1拍賣　捷運商辦、女裝等你來搶

壓軸拍賣即將登場！法務部行政執行署士林分署預定於4月1日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，推出多項話題標的，其中備受矚目的，是與紅富海非法吸金案相關、位於淡水紅樹林捷運站對面的「安泰登峰社區」商辦大樓，現場還有汐止高爾夫球練習場停車場土地與數千件服飾精品同場競標，機會難得。

士林分署長領未來司法新血傳遞溫暖

士林分署長領未來司法新血傳遞溫暖

竹科建商欠稅20年！市府出手追回千萬

竹科建商欠稅20年！市府出手追回千萬

瓦斯老董欠稅500萬險被管收　兒拿錢救父

瓦斯老董欠稅500萬險被管收　兒拿錢救父

無賴男欠國道費害房被查封　士林分署助家屬

無賴男欠國道費害房被查封　士林分署助家屬

關鍵字：

士林執行署欠稅

讀者迴響

熱門新聞

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面