欠稅裝死3年！士林分署出手拍賣股票...新北男急掏錢救回生技股

▲新北市62歲男欠稅拖3年，士林分署要拍賣其名下持股，立刻繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市62歲楊姓男子積欠綜所稅及健保費共91萬餘元，士林分署執行僅收回17萬元，另查出他持有博訊生技公司3.7萬股無實體股票，原定今日進行第二次拍賣。因該公司具先進製程、市場關注度高，楊男於拍賣前一日緊急委託代理人繳清餘額，成功保住持股。

楊男因未繳納2017至2018年度的綜合所得稅與全民健康保險費，累計共涉及10件欠費案，自2022年起陸續遭移送強制執行。儘管分署透過扣押銀行存款與協助分期繳納等方式辦理，總計僅收回17萬餘元，其餘大筆欠款仍懸而未解。

執行人員持續追查楊男名下財產時，發現其持有博訊生物科技股份有限公司3.7萬股無實體股票。該公司自稱具備全球首創的智慧自動化細胞備製設備，並擁有先進製程與特殊研發設備，近年來在生技領域引起市場關注。士林分署於今年3月4日首度拍賣楊男名下9,500股，雖吸引43次出價，卻因未達底價流標。

▼楊姓男子怕持股被拍賣，火速拿錢叫親友繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

拍賣未止步於此，分署旋即排定於4月1日進行第二次拍賣，眼看股票即將出脫，楊男終於在3月31日，也就是拍賣前一天，緊急委託代理人前往分署繳清剩餘約74萬元欠款，全案順利落幕，股票也順利保住。

士林分署表示，對於願意在法定程序內主動面對債務的義務人，執行機關均依法提供分期與協商機制。也呼籲民眾切勿忽視稅費義務，若長期未處理，除可能影響個人信用，更恐面臨查封財產、限制出境甚至拘提等強制手段。