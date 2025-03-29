　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

誘3少女吸喪屍煙彈「性侵還錄影」淫狼否認　法官重判15年半

▲桃園市黃姓男子去年6月間邀約3名未滿18歲少女到住處，提供俗稱「喪屍煙彈」三級毒品供吸食，趁其昏迷強制猥褻、口交或性交得逞，過程中還拍攝影片。（示意圖／達志影像）

▲桃園市黃姓男子去年6月間邀約3名未滿18歲少女到住處，提供俗稱「喪屍煙彈」三級毒品供吸食，趁其昏迷強制猥褻、口交或性交得逞，過程中還拍攝影片。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年6月間，先後邀約3名未滿18歲少女到桃園市住處，提供俗稱「喪屍煙彈」三級毒品供吸食，再趁其昏迷且意識混亂之際，趁機強制猥褻、對少女進行口交或強制性交，過程中還拍攝影像。桃園地院審理時，黃男否認犯行，法官審結依以藥劑使少年被拍攝性影像罪、強制猥褻、強制性交罪共六罪，應執行有期徒刑15年6月，還可上訴。

檢警調查，年約30歲的黃姓男子與3名未滿18歲少女為朋友關係，黃男明知3人均未滿18歲之少女，於去年6月15日某時，邀請2名少女與另名男子前往他位於桃園市租屋處，黃提供2女與男子含有異丙帕酯之俗稱「喪屍煙彈」吸食，明知吸食後恐陷入意識混亂、精神恍惚、昏迷、肌肉不自主強力抽動無力狀態，竟趁藥劑發作時，趁其中1女無力反抗而失其自由意志狀態後，違反其意願強制猥褻、性交得逞，甚至還以手機拍攝少女口交過程性影像。

黃男性侵得逞後又趁另一名少女，以相同方式違反其意願性侵得逞，同樣以手機拍攝少女性影像。

事隔2天，黃男再度邀請第3名少女與另名男子到租屋處，一樣提供「喪屍煙彈」供2人吸食，趁少女喪失意志與決定自由狀態後，以違反少女意願，強制性交、猥褻得逞，並以手機拍攝對少女進行性行為性影像；同年6月25日，第三度邀請曾受害少女與男子至租屋處，仍提供「喪屍煙彈」供2人吸食，再以相同方式趁少女藥效發作陷入昏睡、無力反抗時，以違反少女意願，褪去其衣褲，對其強制性交得逞，過程中仍持手機拍攝少女之性影像；同年7月11日晚間，黃男第四度邀請2名少女至租屋處以相同方式，以違反2少女意願下，分別對2少女進行強制性交與強制猥褻等犯行，事後3少女覺得有異，到醫院驗傷並報警提告，桃檢偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例等案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告黃男矢口否認利用藥劑性侵、猥褻少女並錄影，辯稱雖有給少女「喪屍煙彈」，對其性交及拍攝性影像，但都是同一天發生，沒有在同年6月25日對少女強制性交和拍攝性影像等語；但同案被害3名少女卻指證歷歷，且3名少女醫院檢體均檢驗出均檢出含有異丙帕酯等成分。

桃園地院法官審理時，法官審酌被告之年齡比被害人平均大了16歲，僅為圖滿足一己之性慾，無視被害人生理心智均尚未發育完全，使用有害身心健康之藥劑對被害人為加重強制性交、加重強制猥褻及使少年被拍攝性影像之犯行，不僅重創其性自主及性隱私權利，對其日後性觀念及兩性關係之認知所生之負面影響；法官衡酌被告犯後僅坦承部分犯行之態度，考量被告迄今仍未獲取本案3名被害人之諒解或實際賠償損害，其中2女請求從重量刑之意見。

法官審結，黃姓被告以藥劑使少年被拍攝性影像罪，判處有期徒刑8年2月與4年不等，共6罪，應執行有期徒刑15年6月，本案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 【更多新聞】

不滿妻搞曖昧！誘出男網友「毆打剃光頭」　醋男逼簽借據下場曝

桃園19歲男掃射黑幫招待所　美製M15響尾蛇突擊槍黑市價達200萬

►窮男裝闊下注運彩119萬！狂賭騎士「12張全摃龜」　慘輸想落跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曼谷倒塌大樓　「發現15人生命跡象」
「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋看光
緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：太太受困倒塌建築中
誘3少女吸喪屍煙彈「性侵錄影」！　淫狼下場慘曝
快訊／3縣市大雨特報！雨區再擴大
港60歲資深歌手李國祥離世　友證實噩耗
等待多年！新購F-16V首架交機　正式亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警車違規！未鳴笛跨雙黃線「逆向行駛險撞車」　台西警分局開罰

醉駕阿北不肯改！出獄才2個月又喝酒上路　恐第3次入獄

台中3年140起工廠大火！釀災原因曝光　一半是電線走火

誘3少女吸喪屍煙彈「性侵還錄影」淫狼否認　法官重判15年半

2陸軍上士寢室雙亡！他輕生害死室友　家屬求償結果曝

工人哭哭！八里吊車凸槌...鋼筋籠2度重砸BMW　車是工地主任的

「張忠謀秘書」又來了！地方媽媽面交7次　500萬積蓄被騙光

車開到一半路邊摔出一個人！台南駕駛嚇傻急右切　驚呼：阿娘喂

「紙板遮玻璃」台中夫妻陳屍車中　兒尋獲悲痛欲絕

鍾文智免電子監控！高院裁定書未公告及送達　司法院要究責

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

警車違規！未鳴笛跨雙黃線「逆向行駛險撞車」　台西警分局開罰

醉駕阿北不肯改！出獄才2個月又喝酒上路　恐第3次入獄

台中3年140起工廠大火！釀災原因曝光　一半是電線走火

誘3少女吸喪屍煙彈「性侵還錄影」淫狼否認　法官重判15年半

2陸軍上士寢室雙亡！他輕生害死室友　家屬求償結果曝

工人哭哭！八里吊車凸槌...鋼筋籠2度重砸BMW　車是工地主任的

「張忠謀秘書」又來了！地方媽媽面交7次　500萬積蓄被騙光

車開到一半路邊摔出一個人！台南駕駛嚇傻急右切　驚呼：阿娘喂

「紙板遮玻璃」台中夫妻陳屍車中　兒尋獲悲痛欲絕

鍾文智免電子監控！高院裁定書未公告及送達　司法院要究責

《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人遭控賣假包　親上火線：要提供假貨證明

MAKIYO爆自己之前過瘦　胸部剩下乳頭差點想隆胸

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10km難救援

減產奏效、買方回補庫存　第二季NAND Flash價格漸走出谷底

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

台南市府首場大型就博會善化登場　 近4000個職缺初媒率逾5成

兄弟三輪新秀陳冠穎迎一軍首秀　最想對決陳傑憲、張育成

【普拿疼伏冒警探_伏冒熱飲篇】

社會熱門新聞

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

傳播妹疑坐檯遭性侵爆砸店槍戰　3嫌逃11天帶槍投案

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

看護痛毆臥床病人　阿伯驚恐：不要打我

作家籲公開創意私房高級會員80人名單

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

80名黃子佼們慘了！檢聯手追查「創意私房」高級會員

「勞斯萊斯級」鍋物店疑淪洗錢窟　爆集體離職潮

男輕生獲救！女友上山尋人卻死計程車內

抓過創意私房　女檢要查80名高級會員

即／台中慈濟醫院外　夫妻詭異陳屍車內

即／緬甸強震「1失聯台灣人」找到了

更多熱門

相關新聞

實習色警派出所內襲胸、偷拍4女！下場曝

實習色警派出所內襲胸、偷拍4女！下場曝

蕭姓男子在新北安和派出所實習時，在1個多月內，先後對3名報案女子、1名女嫌犯伸狼爪，對她們襲胸、偷拍。全案經台北地院審理，法官審酌蕭男和4名被害人達成和解，依3個強制猥褻罪、1個無故攝錄他人性影像未遂罪，合併處蕭1年2月徒刑，緩刑5年，並要他向公庫支付6萬元。

淫師猥褻少女！快遞敲門仍亂摸　重判9年

淫師猥褻少女！快遞敲門仍亂摸　重判9年

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」

高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

女學員練車遇變態教練！道駕時遭4度逞慾

女學員練車遇變態教練！道駕時遭4度逞慾

關鍵字：

誘騙3少女喪屍菸彈強制猥褻性交拍攝性影像惡狼

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面