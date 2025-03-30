鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

▲高院承審審判長邱忠義。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

「連一鮑魚」前董事長鍾文智，炒作多檔存託憑證賺取暴利，重判30年5月定讞，未料鍾卻棄保潛逃遭通緝，而鍾曾一度有科技設備監控，高等法院裁定不用延長，卻未公告裁定、也未通知檢方。對此，高院承審審判長邱忠義表示，裁定如何送達通知檢辨當事人，是書記官的責任，引發台灣書記官工會不滿，今(30日)發出5點聲明，痛批就是因為有「邱忠義們」，才會讓書記官的勞動權抗爭之路如此艱辛。

針對鍾文智電子監控未延長之裁定未公告、通知檢方一事，審判長邱忠義接受《知新聞》採訪時喊冤，表示《刑事訴訟法》對於裁定格事本就沒有明文規定，就算是「口頭諭知」也可以，還提出「略式裁定」一詞，表示合議庭當下未製作正式書面裁定並無不法，在合議庭「略式裁定」後，要如何送達通知檢辯當事人，是書記官的責任。

▲「連一鮑魚」前董事長鍾文智未延長電子監控，棄保潛逃遭通緝。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

對於邱忠義說法，台灣書記官工會今痛批邱忠義直接甩鍋，把責任丟給書記官，並發出5點「非略式聲明」反擊：

一、 邱忠義在媒體上表示：「《刑事訴訟法》對於『裁定』的格式並無明文規定，即使是『口頭諭知』也可以，而合議庭在審理單上『批示』的『略式裁定』，法律並未禁止，且各法院以略式裁定處理羈押及替代處分，並非罕見且行之有年，合議庭當下未立即製作正式書面裁定，並無不合法，至於合議庭略式裁定之後 承審法官的書記官要如何通知或送達， 那都是書記官執行層面的問題。」明顯將自己重大違反法令之行為，藉由實務上身為配屬法官的指揮監督地位，意圖嫁禍給承辦書記官，書工表達強烈譴責。

二、 刑事訴訟法第50條：「裁判應由法官制作裁判書。但不得抗告之裁定當庭宣示者，得僅命記載於筆錄。」同法第51條：「裁判書除依特別規定外，應記載受裁判人之姓名、性別、出生年月日、身分證明文件編號、住、居所；如係判決書，並應記載檢察官或自訴人並代理人、辯護人之姓名。(以上第1項)」裁判書之原本，應由為裁判之法官簽名；審判長有事故不能簽名者，由資深法官附記其事由；法官有事故者，由審判長附記其事由。(以上第2項)」同法第52條：「裁判書或記載裁判之筆錄之正本，應由書記官依原本制作之，蓋用法院之印，並附記證明與原本無異字樣。(以上第1項)前項規定，於檢察官起訴書及不起訴處分書之正本準用之。(以上第2項)」

三、 法律明文規定，裁判應由法官製作裁判書原本，並且有明確的記載事項、由合議庭全體法官簽名後，交書記官依照原本製作正本，並附記「#本件正本經證明與原本無異」字樣。書記官只負責在收到裁判原本之後，依照原本製作正本並送達，書記官完全沒有任何義務在根本沒有 #裁定書原本 的前提之下，需要去確認 #口頭諭知、#審理單批示 是否為法官裁定。從公開訊息顯示，本案合議庭一開始並沒有交付裁定書原本給書記官、也不是不得抗告之裁定並經當庭宣示記明筆錄，書記官沒有依法收到裁定書原本，邱忠義卻指責書記官「要如何通知或送達， 那都是書記官執行層面的問題。」#書工 認為，這是邱忠義明知自己重大違背法令、踐踏書記官尊嚴的詭辯。

四、 邱忠義沒有檢討自己是否違背法令，卻公開表示法官會使用口頭諭知、審理單批示的方式當作裁定原本，無疑是混淆視聽，也讓外界誤會法院有草率製作原本的違法慣習，對廣大競競業業之司法人員實不公平，毫不足取。且書記官製作正本時，若無符合刑訴第50、51條格式的裁定原本可以依循，則一旦裁定內容譬如法官口音、同音字或字跡「過於藝術」難以辨識，則書記官可能因理解有誤而陷於違法風險，例如刑法第213條 #公務員登載不實罪、第158條第1項 #僭行公務員職權罪 之刑事責任。

五、 就是因為有邱忠義們，長期在法院、檢察署，才會讓書記官的勞動權抗爭之路，如此艱辛。台灣書記官工會除嚴正抗議邱忠義的違法詭辯外，更呼籲司法院、臺灣高等法院職務監督權人，立刻對邱忠義啟動自律、評鑑、人審程序，並保障書記官在「#沒有書面，#沒有義務」的安全環境下工作。