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台灣應建立「至少撐30天」防禦體系　美國防女顧問：國防經費應達GDP的3.4%

美國五角大廈中國軍事專家、史丹佛大學研究學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）。（圖／翻攝自美國參議院外交委員會）

▲美國五角大廈中國軍事專家、史丹佛大學研究學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）。（圖／翻攝自美國參議院外交委員會）

文／周刊王

美國五角大廈中國軍事專家、史丹佛大學研究學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro），於26日出席美國參議院外交委員會的「印太地區的同盟與分擔責任：當前地緣政治環境下的共同威脅」聽證會時，當中強調台灣的情況與其他盟友不同，因為台灣是唯一面臨直接武力侵略風險的地區。梅惠琳甚至認為，美國應私下要求台灣提升國防開支至少到GDP的3.4%，發展「至少撐30天」防禦體系，好讓美軍有時間介入。

根據梅惠琳遞交給參議院外交委員會的證詞顯示，梅惠琳反對川普政府過去「付錢才保護你」的態度，認為光是要求盟國增加軍費沒有戰略意義，美國真正需要的是盟國提供更靈活、永久性的基地使用權、空域飛越權與前線部署空間（ABO）；盟國在軍備與基礎建設上投入正確的資源、盟國協助美國在有事時能快速部署與作戰等需求。

當中梅惠琳就提到，日本應放寬沖繩美軍基地的限制，允許美軍在台灣發生危機時使用基地。而南韓應同意「戰略彈性」，讓美軍在南韓的部隊可參與非朝鮮半島的衝突。

菲律賓方面，美國需要在菲律賓擁有永久性的軍事駐地，特別是海軍與空軍部隊的駐軍。梅惠琳也提到目前所採取的輪調部隊制度，比起永久駐軍，成本更高。

至於台灣方面，梅惠琳表示，相較於美國在印太地區的其他盟國，台灣的情況具有「戰略上獨特且急迫的性質」，因為台灣是目前唯一面臨武力侵略風險（指中國）的地區。

梅惠琳明言表示，如果台灣期望美國在戰時協助，冒著與中國爆發大規模戰爭的風險，台灣現在自身必須展現更強烈的防衛決心與實際作為。

根據梅惠琳的分析，當前台灣的國防預算「明顯不足」，2025年僅佔GDP的2.45%，遠低於美國自身軍事支出比例3.4%。梅惠琳認為台灣應至少將國防支出提高至與美國相同的3.4%，作為向美國與國際社會展現防衛決心的象徵。

梅惠琳同時提醒，台灣不僅需提高軍費，更應將資源投入正確方向。目前中國正在打造一套「既成事實戰略」，試圖在台海危機爆發時於3至4週內迅速奪取台灣，使美軍來不及介入。根據梅惠琳的評估，這套戰略將在未來3至4年內具備實戰條件。

梅惠琳強調，台灣當務之急是建立一套可有效延遲中國攻勢30天的防禦體系，讓美軍有足夠時間進入戰區支援「台灣永遠無法單靠自身擊敗中國，唯有美軍介入，台灣才能在戰爭中獲勝。但台灣能否堅持一個月，將成為嚇阻中國動武的關鍵。」

梅惠琳建議，台灣應優先採購非對稱戰力，包括反艦飛彈、防空系統、多管火箭（HIMARS）、無人機防禦裝備與後備部隊所需設備。梅惠琳同時也批評，台灣過去過度投入傳統大型武器，如潛艦與F-35戰機，無法有效提升防禦力。

梅惠琳表示，台灣防衛支出增加，除了軍事層面，更具政治意涵，若台灣無法展現自我防衛的意志，美國國會與民眾將難以接受為台灣捲入高風險衝突，甚至犧牲美軍性命。

最後，梅惠琳強調，台灣在防衛責任分擔上的特殊性，並非為了減輕美國財政負擔，而是因應「戰略需求與政治正當性」。梅惠琳也呼籲台灣應在短期內展現更積極的防衛決心與行動，避免讓中國產生可趁之機。

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