大巨蛋又漏水！網怨遠雄：何時找陳財佑抓漏　蔣萬安回應了

▲大巨蛋「漏水」問題頻躍上新聞版面。圖為大巨蛋內部。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

中職新球季開打，沒想到民眾開心去大巨蛋看球，又遇到老問題「漏水」，直呼何時才能找人抓漏。對此，台北市長蔣萬安今（31）日回應，表示他已要求體育局持續追蹤遠雄對於場館的巡檢、維護。

民眾昨（30日）於社群平台抱怨大巨蛋還在漏水，點名遠雄說「到底哪時候要找陳財佑抓一下」（註：陳財佑為知名抓漏達人），畫面可見水不停從屋頂滴落下來，座椅濕透。

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▲水不斷從天花板滴落在座椅上。（圖／翻攝自Threads）

蔣萬安上午出席「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策說明會，受訪回應漏水問題。他表示，體育局昨有跟他回報此事，於民眾反應後即刻聯繫遠雄，要求他們查明改善，同時也對觀眾提供及時更換座椅及消費補償。

蔣萬安強調，「我也要求體育局要持續追蹤，遠雄對於場館後續的巡檢，以及整起場館的維護」。



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