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社會 社會焦點 保障人權

烏龜狂人慘了！山區猛獵280隻保育龜囤養　16隻被悶死魂斷鐵桶

▲食蛇龜。（圖／台北市動物保護處提供）

▲新北市林姓男子非法囤養280隻保育龜釀16隻死亡。（示意非當事圖／台北市動物保護處提供）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名林姓男子愛龜成災，跑遍北宜、南港、木柵、陽明山等地，短短幾天就抓了食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，共280隻一級保育類野生動物，統統丟進桶子裡囤養。龜群們因水不換、空間擠，導致16隻保育龜遭活活悶死，所幸被民眾檢舉踢爆，才沒讓更多烏龜斷魂。士林地院審結，依非法獵捕保育類野生動物罪，處有期徒刑6月。

判決指出，43歲的林姓男子把山林當寵物店，平常就愛抓龜回家養，但根本沒能力照顧。他在2024年9月2日之前某時，密集到台北市、新北市多處山區「搜龜」，像掃貨一樣把龜抓回位於淡水的家中，放進不鏽鋼桶和塑膠桶裡關著，還長時間不換水、不餵食，活體凌虐。

9月5日，新北市動保處接獲民眾檢舉，前往林家查獲食蛇龜169隻、柴棺龜98隻活體，還有死掉的食蛇龜5隻、柴棺龜5隻。另在林男家外再查出3隻食蛇龜死體，累計死亡達16隻。據《野生動物保育法》，這些龜通通是國家列管保育類，不得獵捕、宰殺、飼養。

林男到案後坦承不諱，說他就是想養而已，沒想到會死那麼多隻。士林地院認為他行為嚴重破壞生態，導致保育類野生動物死亡，雖自白態度尚可，仍判處有期徒刑6月、可易科罰金12萬元，並沒收全部龜隻。

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