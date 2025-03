ChatGPT「吉卜力風格圖片」掀爆量熱潮！　OpenAI執行長發文求饒

▲ChatGPT。(圖/記者吳立言攝)



記者張靖榕/綜合報導

人工智慧(AI)應用持續擴展,近期一項以ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」的功能在全球掀起熱潮,迅速攻佔各大社群平台,包括臉書(Facebook)、Instagram、Threads與X等,都充斥著大量迷因圖與創作分享。然而,由於使用人數暴增,OpenAI已對生成圖片的功能實施速率限制,ChatGPT暫時無法順利生成圖像。OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)也罕見發文向網友「求饒」,請大家冷靜。

這波熱潮最早由阿特曼本人掀起。他率先在X平台公開以ChatGPT生成的吉卜力風格圖片,甚至將其中一張設為個人頭像,沒想到此舉引爆全球模仿熱潮,網友爭相使用AI生成個人化的吉卜力風插畫,導致系統過載。阿特曼在X發文說,「你們可不可以冷靜下來,暫時先不要生成圖片了,現在的情況太瘋狂,我們的團隊需要睡覺。」(can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep.)

ChatGPT一度無法生成吉卜力畫風圖片,系統回應「目前無法完成此請求,可能需要稍後再試」,並指出當前系統已設置速率限制,限制使用者在一定時間內的圖像生成次數,不過《ETtoday新聞雲》今(31日)實測,圖片仍能產出,只是需要等上一小段時間。

ChatGPT提供替代方案,建議用戶可轉向其他AI繪圖工具,如Deep Dream Generator、Artbreeder與Waifu Labs等,讓不耐等待系統恢復的用戶,有其他選擇。