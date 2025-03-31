ChatGPT「吉卜力風格圖片」掀爆量熱潮！　OpenAI執行長發文求饒

▲ChatGPT。（圖／記者吳立言攝）



記者張靖榕／綜合報導

人工智慧（AI）應用持續擴展，近期一項以ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」的功能在全球掀起熱潮，迅速攻佔各大社群平台，包括臉書（Facebook）、Instagram、Threads與X等，都充斥著大量迷因圖與創作分享。然而，由於使用人數暴增，OpenAI已對生成圖片的功能實施速率限制，ChatGPT暫時無法順利生成圖像。OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）也罕見發文向網友「求饒」，請大家冷靜。

這波熱潮最早由阿特曼本人掀起。他率先在X平台公開以ChatGPT生成的吉卜力風格圖片，甚至將其中一張設為個人頭像，沒想到此舉引爆全球模仿熱潮，網友爭相使用AI生成個人化的吉卜力風插畫，導致系統過載。阿特曼在X發文說，「你們可不可以冷靜下來，暫時先不要生成圖片了，現在的情況太瘋狂，我們的團隊需要睡覺。」（can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep.）

ChatGPT一度無法生成吉卜力畫風圖片，系統回應「目前無法完成此請求，可能需要稍後再試」，並指出當前系統已設置速率限制，限制使用者在一定時間內的圖像生成次數，不過《ETtoday新聞雲》今（31日）實測，圖片仍能產出，只是需要等上一小段時間。

ChatGPT提供替代方案，建議用戶可轉向其他AI繪圖工具，如Deep Dream Generator、Artbreeder與Waifu Labs等，讓不耐等待系統恢復的用戶，有其他選擇。