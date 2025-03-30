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德州美墨炸雞「周年慶優惠」一次看！兒童節打卡免費送小薯

▲▼德州美墨炸雞。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞4月周年慶優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶12周年，美式炸雞品牌「德州美墨炸雞」祭出4月限定一系列狂歡優惠組合，有「6塊炸雞桶399元」、「兒童節快樂餐360元」等，4月1日起限時開跑；加碼兒童節當天可享消費滿額打卡送小薯好康。

▲▼德州美墨炸雞。（圖／業者提供）

▲兒童節快樂餐內含10塊雞柳條。

德州美墨炸雞周年慶優惠出爐，4月1日起至4月30日可享一系列組合優惠，包括「週慶炸雞桶」內含6塊香酥炸雞特價399元、「健康更快樂餐」內含6塊去骨雞胸肉特價360元、「高蛋白質套餐」內含巨無霸肉肉堡1個+小配餐1份+中飲1杯特價360元；還有兒童節限定「兒童節快樂餐」，每份含有10塊酥炸雞柳條優惠價360元。

4月4日兒童節當天於門市消費滿300元，且打卡留言#我在美墨歡慶兒童節，即可獲得小份紐奧良薯條1份。

▲▼摩斯漢堡推兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡連假期間祭出「同樂會獨享餐」。

搶攻連假商機，摩斯漢堡全門市4月1日起至4月15日祭出「同樂會獨享餐」，內含摩斯鱈魚堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶，優惠價109元；期間還可免費向門市索取「MOS小學堂測驗卷」，只要作答完成出示給門市人員，即可免費換「中杯冰紅茶」1杯，測驗卷每店限量100份，發完為止。

▲▼摩斯漢堡推兒童節優惠。（圖／業者提供）

▲兒童節當天消費套餐就送繪本。

4月4日兒童節當天還有兒童節禮物可領，只要於門市出示當日消費任一套餐發票，即可向門市人員索取MOS Friends系列繪本《雞塊兄弟與神秘森林》，每店限量30份，數量有限、送完為止。

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