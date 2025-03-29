獨／緬甸強震「台大教授10年前神預測」　斷層破裂恐達200公里

▲王昱在2014年就估計緬甸中部斷層可能發生強震。圖為王昱在緬甸進行實地研究。（圖／王昱提供）

記者許敏溶／台北報導

緬甸昨（28日）發生強震。台大地質系副教授王昱，從博士論文就開始研究緬甸地震，更早在2014年前就曾估計緬甸中部的斷層可能發生規模7.7地震。王昱指出，雖然結果和當初預估相同，「但仍希望我是錯的」，初步分析，這次斷層地表破裂可能長達200公里，接近當初預估200至250公里破裂長度。這次震央位於曼德勒市郊而非市中心，或許能降低一些傷亡。

緬甸昨日下午發生強震，美國地質調查所（USGS）測報為震矩規模7.7，而泰國氣象總局數據則為芮氏規模8.2。這起地震震央位於實皆市（Sagaing）西北方十餘公里處，地震深度僅10公里，屬於極淺層地震，釋放能量約177顆原子彈，這也是去年至今全球規模最大地震。目前緬甸、泰國已累積超過150人死亡，數百人失蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現為台大地質系副教授的王昱，從博士論文開始，就以緬甸歷史地震作為研究主題，前後投入10餘年時間，且從2006年起到2019年，連續每年至少花1個月前往緬甸當地進行實地研究，後因新冠疫情而中斷。

▲王昱早在2014年就估計緬甸中部斷層可能發生規模7.7地震。（圖／王昱提供）

王昱表示，透過衛星影像與歷史資料分析，在2014年研究團隊就提出，緬甸中部在1839年時曾發生規模8強震，也是實皆斷層有紀錄以來規模最大的地震。由於緬甸在20世紀之後，實皆斷層的北邊與南邊都發生過很多地震，唯獨中段從1839年後，完全沒有大地震紀錄，所以推算自1839年累積到現在的地震能量，當時就算出若發生地震，地震規模可以達到7.7，且是以美國USGS震矩規模（Mw）來計算。很不幸，昨天地震規模，和當初推算出來結果是類似。

王昱進一步表示，從相關資料研判，實皆斷層中段的斷層長度可達250公里，加上1839年至今都沒發生過地震，因此一開始便推測實皆斷層中段會發生規模7.7以上強震，但一開始該段斷層周期約300年，但後來自己的研究生也投入研究，2020年透過最新資料分析，預估斷層中段地震活動周期可能僅約200多年，所以昨天發生規模7.7地震，對自己來說並不感到太意外，但仍舊希望自己是錯的。

因為長期到緬甸進行地震研究，王昱也和當地的地質研究者有合作。王昱表示，研究資料也有提供給緬甸的相關機構，並知道中部是地震高風險地區，政府與民間團體也加強對民眾的防震教育，但緬甸因為經濟關係與法規沒有台灣嚴格，建築物抗震結構不若台灣這麼好。

不過，王昱分析，這次震央位於實皆市西北方十餘公里處，且斷層可能破裂區域不是在該國人口最密集的地區，鄉村建築若是木造結構，傷亡可能會稍微輕微一些，但若是品質比較差的鋼筋建築，恐怕傷亡會比較多。