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緬甸強震規模上修8.2與美國不同步　氣象署解釋原因

記者葉國吏／綜合報導　

緬甸28日發生強烈地震，美國地質調查所（USGS）最初測報為規模7.7，隨後泰國氣象總局更新數據，上修至8.2。對此中央氣象署地震測報中心主任吳建富今（29日）早也回應了。

▲▼緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）

▲緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自X）

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緬甸28日發生恐怖地震，剛開始美國地質調查局（USGS）警示，緬甸發生了規模7.7的地震。不過，泰國氣象局經過調查後，將這起地震的芮氏規模上升至8.2，並且該公告的落款為泰國氣象總局局長亞溫昌（Kornrawee Sitthichivapak）。

對此中央氣象署地震測報中心主任吳建富解釋，計算地震規模是透由量測地震波相振幅大小來計算，因此地震規模計算結果，將會受到所使用的地震波相不同，而得到不同的規模數值。

▲緬甸發生強震，就連泰國曼谷也震感強烈。（圖／路透）

吳建富表示，在泰國因為距離震央較近，高頻、低頻波都能看到；而美國USGS設在全球各地的地震站，因為距離震央較遠，高頻波在傳遞過程大多被地層吸收，因此儀器看到的多是低頻波。以上述兩國儀器量測到的波相去計算地震規模，結果自然會不一樣。

吳建富進一步解釋，簡單的說美國USGS是震矩規模（Mw)、泰國是芮氏規模（Ml)。因此若以震矩規模則是7.7；芮氏規模則是8.2。

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